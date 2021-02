Foto’s: Op steeds meer plekken in stad Utrecht wordt geschaatst

De koude temperaturen zorgen voor steeds meer ijs in de stad waarop geschaatst kan worden. Donderdag zoeken tientallen liefhebbers het natuurijs op. In verschillende wijken is het al mogelijk om te schaatsen.

De 72-jarige Adrie Heijstek heeft jaren op hoog niveau geschaatst. De Utrechter deed zelfs mee met de Elfstedentocht, hij reed illegaal mee en heeft Willem Alexander nog even uit de wind gehouden. Donderdagochtend is hij te vinden op een vijvertje nabij het Tolsteegplantsoen.

Tekst gaat door onder afbeelding

“Ik was net al even ergens anders op het ijs maar daar was het nog te dun.” Heijstek kan goed schaatsen, hij leerde het in zijn tienerjaren. Hij heeft jaren schaatstraining gegeven. “Ik heb het altijd met plezier gedaan en verdiende er ook nog geld mee.” Ondertussen is hij wat jaartjes ouder geworden. “Ik heb wat pijntjes en ben dus wat voorzichtiger geworden. Maar het is alsof ik weer in de wereld van vroeger ben.”

Tekst gaat door onder afbeelding

Heijstek verwijst ook naar de coronacrisis. “Eindelijk weer even mooie momenten, dat kunnen we nu ook gebruiken. Zulke geluksmomenten zorgen voor even voor opluchting.” De komende dagen zal Heijstek nog wel op ijs te vinden zijn.

Transwijk

In Park Transwijk zijn ook schaatsers te vinden. Martijn en Samantha twijfelden niet om donderdagochtend het ijs op te gaan. “We zagen dat er gisteravond ook al mensen op stonden, dus na nog een avond hard vriezen was het vanochtend ook wel veilig. Ondanks dat het ijs goed begaanbaar is, moet je wel oppassen. Op sommige plekken ligt namelijk nog gewoon water.”

Tekst gaat door onder afbeelding

Lang duurde de schaatstocht echter niet voor Martijn. “Mijn schaatsen zijn iets te klein waardoor ik last van mijn voeten kreeg. Samantha had daar geen last van. We gaan nu naar huis en morgen gaan we het nog een keer proberen.”

Ook op De Zilveren Schaats en andere plekken in de stad zijn schaatsers te vinden. De komende dagen, als de vrieskou aanhoudt, zal er op steeds meer plekken geschaatst worden.