Foto’s: honderden meters schaatsen in het Máximapark in Utrecht

Het Maximapark is een van de plekken waar vrijdagmiddag in Utrecht geschaatst wordt. Tientallen liefhebbers waren afgekomen op de honderden meters ijs die in het park te vinden zijn.

In de Utrechtse parken zijn tal van schaatsers te vinden. Kinderen, jongeren en volwassenen vinden elkaar op vijvers en sloten.

In het Máximapark is een van de grootste bevroren oppervlakten te vinden in de gemeente. Hier kunnen honderden meters afgelegd worden, voordat men weer moet omkeren voor de weg terug. Tientallen schaatsers waren er dan ook te vinden.

Ook in het Wilhelminapark, Park Transwijk, de Zilveren Schaats, de Munt en in de Ruigenhoekse polder worden de ijzers ondergebonden.