Foto’s: Operatie om kippen en hanen te vangen in Julianapark in volle gang

Het is een hele operatie; het vangen van ruim 150 kippen en hanen in het Julianapark is dan ook niet binnen een uurtje gebeurd. Onder het toeziend oog van omwonenden en de gemeente Utrecht is het team van Trizin Hof al de hele middag bezig om de vogels te vangen.

“Eindelijk gaan ze weg, dat hadden ze al veel eerder moeten doen”, roept een omwonende als ze ziet dat de kippen – maar vooral de kukelende hanen – weggehaald worden. In het park en de omgeving lopen bijna 200 hennen en hanen, en dat kan nogal voor een verstoorde nachtrust zorgen. Volgens de gemeente was het dan ook tijd om flink te snijden in de populatie.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De organisatie Hofganzen, opgericht door Trizin Hof, werd gevraagd door de gemeente om de dieren op te halen. Trizin heeft een waar vogelparadijs gebouwd in Drenthe waar de hanen de rest van hun leven zullen blijven. Maar daarvoor moeten ze wel eerst gevangen worden.

Tactiek

Trizin en een team van vrijwilligers, allemaal netjes in uniform, verzamelden zich vrijdagmiddag in het Julianapark. Na een rondje wandelen bedachten ze een tactiek; de eerste grote groep hanen moest gevangen worden door het bouwen van grote kooi in de bosjes waaromheen met gaas een tweede afrastering werd gemaakt. Zodoende konden ze de dieren lokken met voer en daarna richting de kooi drijven.

Tekst gaat verder onder afbeeldingen

Ondertussen kwamen steeds meer omwonenden even kijken. Een buurjongen kwam de afgelopen weken regelmatig bij de vogels kijken en heeft er één de naam Bertje gegeven. De jonge haan gaat steeds rustig bij de buurjongen op schoot zitten en valt in slaap. Er zijn enkele bezoeker die het maar jammer vinden dat de dieren weg moeten, maar de grote meerderheid vond dat het al veel eerder moest gebeuren. De nachtrust werd te veel verstoord, ‘en mijn kinderen zijn al eens aangevallen door zo’n grote haan’, aldus een buurtbewoner.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Vangen

De eerste veertig kippen en hanen liet zich makkelijk vangen. Het plan van Trizin was succesvol, de vogels liepen allemaal de grote kooi in. Daarna konden de dieren een voor een gepakt worden en de wagen in. Sommige achterblijvers werden met een vangnet gegrepen.

Het is nog even afwachten of het lukt om alle hanen vandaag te vangen, anders komt de Hofganzen weer terug.

Tekst gaat verder onder afbeeldingen

Waar gaan de 150 kippen en hanen uit het Julianapark naartoe? En nog vier vragen over de operatie om de vogels weg te halen.



1 Waarom zijn er zoveel kippen en hanen?

Er lopen al heel lang kippen en hanen rond in het Julianapark. Gezellig scharrelend tussen de wandelaars en bezoekers die komen picknicken. Maar veel mensen vonden het ook een ideale plek om hun hanen te dumpen in het park. Het gevolg laat zich raden, er werden veel kuikentjes geboren en de groep kippen en hanen werd steeds groter. De gemeente spreekt nu van een overpopulatie; het zijn er gewoonweg te veel geworden.

Tekst gaat verder onder afbeelding

2 Wat is er erg aan zo veel kippen en hanen?

Er spelen eigenlijk drie problemen. Doordat de kippen en hanen in de vroege uren de omliggende wijken intrekken en daarbij flink kraaiend omwonenden wakker maken zijn ze niet bij iedereen geliefd. DUIC heeft meerdere malen een rondje gemaakt in de straten rond het park; daarbij zijn er bewoners die er totaal geen last van hebben maar er zijn ook mensen die de dieren het liefst zo snel mogelijk zien vertrekken. Dan is er nog een ander punt, er is een scheve verhouding ontstaan tussen hanen en hennen, en daar worden de dieren niet beter van. De hennen worden regelmatig flink toegetakeld door de hanen, het welzijn van de dieren is dus in gevaar. Als laatste noemt de gemeente Utrecht ook nog de verkeersveiligheid, regelmatig moeten fietsers en automobilisten op de remmen trappen om de dieren te ontwijken.

Tekst gaat verder onder afbeelding

3 Kon er niet eerder opgetreden worden?

Het vraagstuk speelt al langer en er is ook al eerder politieke aandacht voor geweest. Tot voor kort was het voor het gemeentebestuur moeilijk om een standpunt in te nemen. Wethouder Lot van Hooijdonk sprak eerder over een lastig vraagstuk, omdat er geen sprake was van een dierenwelzijn-, volksgezondheid- of veiligheidsprobleem. “Een eenvoudige, uitvoerbare en betaalbare oplossing hebben we nog niet gevonden”, was in juni nog de conclusie.

Tekst gaat verder onder afbeelding

4 Wat gaat er nu gebeuren?

De afgelopen maanden zijn er meerdere scenario’s onderzocht om een deel van de kippen, in eerste instantie vooral hanen, elders onder te brengen om de situatie voor de kippen en de omwonenden te verbeteren. Vanwege het vervoersverbod in verband met de vogelgriep was dat tot voor kort niet mogelijk. Inmiddels is dat verbod opgeheven en is door heel Nederland contact geweest met opvangvoorzieningen, organisaties die actief zijn op het gebied van dierenwelzijn, lokale ondernemingen en met deskundigen. De gemeente laat weten dat het een moeilijke zoektocht was: “Opvangvoorzieningen voor hanen zijn zeer gewild maar dun gezaaid. Ook vonden we het belangrijk een partij te vinden waar de Dierenbescherming achter staat.” Maar er is een partij gevonden die een groot gedeelte van de hanen en hennen wil hebben.

Tekst loopt door onder afbeeldingen

5 Waar gaan de vogels naartoe?

Ongeveer 150 kippen en vooral hanen worden vrijdag 13 augustus gevangen en vervoerd naar het opvangbedrijf Hofganzen. Er blijven zo’n 35 à 40 hennen achter in het park. Uit oogpunt van verkeersveiligheid worden de kippen gevangen die zich verplaatsen van het park naar de straten van Zuilen en vice versa. Naast de vangactie is ook een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om zo snel mogelijk eieren te komen rapen. Na de zomer gaat de gemeente kijken of bovenstaande maatregelen voldoende geholpen hebben