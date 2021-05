Foto’s: wachten na coronavaccinatie opgefleurd met vioolconcert

Twee violisten van de Nederlandse Bachvereniging hebben woensdagmiddag een concertreeks afgetrapt op een bijzondere locatie; de wachtruimte voor gevaccineerden in de Jaarbeurs. Na het krijgen van een coronavaccin moeten mensen uit voorzorg nog een kwartier wachten, dit wachten wordt de komende tijd regelmatig opgefleurd met livemuziek.

De twee violisten Manja Kruidhof-Okkerse en Mayumi Sargent Harada waren de eersten die mochten optreden. Midden in een van de grote hallen van de Jaarbeurs verzorgden zij een concert. Om hen heen stonden honderden stoelen met daartussen allemaal kuchschermen.

Mensen die een vaccinatie krijgen moeten na de prik nog 15 minuten wachten. Dit wordt uit voorzorg gedaan om te kijken of er bijvoorbeeld geen allergische reactie optreedt. Om dit wachten iets vermakelijker te maken treden er de komende tijd Utrechtse muzikanten op. “Muziek kan het proces op locatie positief ondersteunen, om zo het wachten na vaccineren te veraangenamen”, aldus Maaike Schaap (manager vaccineren) van GGD regio Utrecht.

Dit initiatief komt uit het Utrechts Muziekoverleg, waarin de Utrechtse muzieksector verenigd is. Uit het Utrechtse muziekleven treden zowel professionals als amateurtalenten in kleine bezetting op. Onder meer het Nederlands Vioolconcours, Gaudeamus, de Kargadoor en DUMS leveren muzikanten in de komende weken. TivoliVredenburg verzorgt de productie ter plaatse.