Fotoserie: vijftien minuten tot de avondklok Foto's: Robert Oosterbroek

In Utrecht werden tijdens de periode dat de avondklok gold 4178 boetes uitgeschreven. Niet iedereen hield zich netjes aan de tijden van de avondklok, maar de overgrote meerderheid van de Utrechters wel. Opvallend was het beeld op straat dan ook kort voordat de avondklok inging. Ongeveer vijftien minuten voordat iedereen – die geen geldige reden had – binnen moest zijn werd het veel drukker op straat en begonnen mensen gehaast te fietsen en te rennen. Onderstaande foto’s zijn allemaal gemaakt in die vijftien minuten voordat de avondklok inging. De avondklok kwam op 28 april te vervallen.