Gaat de lelijkste steeg van Utrecht dan eindelijk opgeknapt worden?

Utrecht kent kilometers aan stegen, daar zitten prachtige plekken bij, maar ook hele verloederde stukken. De Begijnesteeg behoort tot die laatste categorie en is al jaren geen lust voor het oog. Maar de VVD ziet kansen en roept de gemeente op om nu eindelijk deze steeg op te knappen.

Er zijn een hoop bijzondere stegen in de stad. We spraken vorig jaar al met stegenexpert Marc Nolden over de ruim 250 stegen in Utrecht. Hij ziet grote kansen voor deze ‘krochten van de stad’, zoals hij het netwerk van stegen noemt.

Nolden had zelf ook een lijstje met bijzondere stegen genoemd, en daar zat de Begijnesteeg ook bij. Dit stukje straat loopt tussen de Voorstraat en de Breedstaat en werd door Nolden aangeduid als ‘misschien wel de lelijkste en slechts onderhouden steeg van Utrecht’.

Hij zei verder: “Veel graffiti, afzuiginstallaties, airco’s, veel fietsparkeren en geregeld vuilcontainers op de hoek van de Breedstraat. Maar misschien om die reden ook wel mooi in zijn soort. Hier kun je een film opnemen. Vreemd detail: de Smalle Begijnesteeg, even verderop, bij de Village, is breder en mooier.”

Oproep VVD

Nu de gemeente bezig is om omgeving aan te pakken vindt de VVD het een goed moment om ook naar deze steeg te kijken. De politieke partij heeft de gemeente opgeroepen in actie te komen. “Nu de Voorstraat wordt opgeknapt, is er ook een kans om de Begijnesteeg, en mogelijk ook andere stegen, op te knappen. Door bijvoorbeeld een klein (gevel)terras toe te staan na het opknappen van deze steeg, kan de steeg veilig en gezellig gemaakt worden. Doordat er meer mensen komen en op het terras zitten, zal de overlast ook afnemen. Dit past ook in het straatbeeld van een vernieuwde Voorstraat.”

Onderstaande vergelijking laat zien dat er weinig veranderd is in de steeg de afgelopen jaren.