Gaat de Uithoflijn straks ook in het weekend rijden? De gemeente Utrecht hoopt van wel

De gemeente Utrecht heeft aan de provincie gevraagd om tramlijn 22 de hele week te laten rijden. Daardoor zouden bijvoorbeeld mensen die in het weekend hun auto parkeren bij de P+R de Uithof, met de tram naar de binnenstad kunnen reizen.

Nu rijdt tram 22 tussen het station Utrecht Centraal en het Utrecht Science Park alleen op doordeweekse dagen. Daar is voor gekozen omdat er in het weekend te weinig mensen gebruik zouden maken van deze lijn.

Onlangs reed de tram wel een keer in het weekend. Dat was op 14 april tijdens een wedstrijd van FC Utrecht. Zo’n 3.000 supporters gebruikten de tram toen om bij de Galgenwaard te komen en verschillende politieke partijen noemden deze proef een ‘groot succes’.

Weekend

Ook het college van B&W spreekt, op basis van de eerste ervaringen, van een succesvolle pilot. De gemeente is nu met Qbuzz, eigenaar van U-OV, en de provincie in gesprek om de tram nog een keer te laten rijden tijdens een voetbalwedstrijd, maar ook tijdens andere evenementen.

Tot slot heeft de gemeente de provincie ook gevraagd om te kijken wat er nodig is tramlijn 22 volledig onderdeel van de dienstregeling te laten zijn. “Zo kan tramlijn 22 in het weekend een rol spelen voor bezoekers aan de stad of bijvoorbeeld de Jaarbeurs, die parkeren in de P+R de Uithof en verder de stad inreizen met de tram”, schrijft het college van B&W.