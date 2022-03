Gang naar rechter haalt niks uit voor Flink; locatie Amsterdamsestraatweg moet dichtblijven

De vestiging van flitsbezorger Flink op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht moet tijdens de bezwaarprocedure dichtblijven. Het college van B&W sloot de vestiging omdat Flink in strijd met het bestemmingsplan handelt en de rechter oordeelt nu dat de conclusie van de gemeente klopt.

De gemeente Utrecht treedt op tegen de vestiging van Flink omdat die in strijd is met het bestemmingsplan. De flitsbezorger valt volgens de gemeente niet onder ‘detailhandel’ en moest daarom de vestiging sluiten. De gemeente legde ook een last onder dwangsom op. Flink is het daar niet mee eens en maakte bezwaar bij de gemeente. Het bedrijf heeft de rechter nu gevraagd om de sluiting tijdelijk ongedaan te maken totdat het bezwaar behandeld is.

Volgens de rechter verkoopt Flink weliswaar goederen aan consumenten, maar voldoet het bedrijf niet aan alle voorwaarden van het bestemmingsplan. Flink heeft op de Amsterdamsestraatweg bijvoorbeeld geen showroom en geen afhaalpunt, terwijl dat volgens het bestemmingsplan wel moet bij webwinkels.

De rechter oordeelt dat Flink een overtreding begaat waarop door de gemeente mag worden gehandhaafd. Volgens de rechter is het bezwaar van Flink ‘weinig kansrijk’ en daarom heeft hij besloten om het verzoek van Flink om tijdens de bezwaarprocedure open te blijven af te wijzen. Die sluiting geldt in elk geval totdat de gemeente een beslissing heeft genomen over het bezwaar van Flink.

