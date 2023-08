Garage Paardenveld in Utrecht niet dit jaar dicht maar in 2025; wat moet er daarna mee gebeuren?

Parkeergarage Paardenveld in Utrecht gaat dit jaar niet dicht, maar dat moet in september 2025 wel gaan gebeuren. De komende tijd gaat de gemeente onderzoeken wat er daarna met het gebouw moet gebeuren. Dit blijkt uit de voorlopige afspraken die het college heeft gemaakt met de eigenaar.

In juni van dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat het voortbestaan van parkeergarage Paardenveld op losse schroeven stond. De gemeente was al drie jaar in gesprek met de erfpachter, de eigenaar van de parkeergarage, over de erfpachtovereenkomst maar de gesprekken verliepen stroef.

Als de twee er niet uit zouden komen moest het hele gebouw met zes verdiepingen begin september leeg opgeleverd worden. Dit zou ook het einde betekenen voor de huurders waaronder JEU de boules bar en Broodnodig.

De gemeente en de erfpachter lijken er echter uit te zijn gekomen. Er liggen voorlopige afspraken waarmee de eigenaar van de garage nog tot 3 september 2025 gebruik mag maken van de plek en de huurders dus ook voorlopig kunnen blijven zitten.

Toekomst

Maar wat moet er daarna met het gebouw gebeuren? De gemeente gaat de komende twee jaar gebruiken om dat te onderzoeken, daar moet ook de stad bij betrokken worden en er komen verschillende mogelijke scenario’s. Het college van B&W heeft eerder een motie overgenomen waarin stond dat er gekeken moet worden of er creatieve broedplaatsen of maatschappelijke functies in het pand kunnen komen, maar ook de functie van parkeren moet wellicht gedeeltelijk behouden blijven.