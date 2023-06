Moet parkeergarage Paardenveld straks leeg zijn nu er nog geen afspraken zijn met de erfpachter?

Als de gemeente Utrecht niet binnen drie maanden nieuwe afspraken maakt met de erfpachter van parkeergarage Paardenveld, moet het gebouw begin september leeg worden opgeleverd. Dat geldt ook voor de ondernemers op de begane grond. Het college zegt zich echter ‘maximaal’ in te spannen om te voorkomen dat dit gebeurt.

Parkeergarage Paardenveld bestaat uit een betonnen skelet met zes verdiepingen. De begane grond en de eerste etage worden momenteel gebruikt door verschillende ondernemers, waaronder de JEU de boules bar, Kamera Express, Broodnodig en Suzi. Op de vier bovenste verdiepingen is plek voor zo’n 380 auto’s.

Op 3 september loopt de erfpachtovereenkomst met Paardenveld Vastgoed BV af. De gesprekken over een nieuwe overeenkomst zijn drie jaar geleden al gestart, maar het is nog niet gelukt nieuwe afspraken te maken.

Leeg opleveren

“Zonder hernieuwde overeenstemming over het einde van de erfpachtovereenkomst dient de erfpachter de parkeergarage in beginsel op 3 september aanstaande, conform de erfpachtovereenkomst, leeg op te leveren. Exploitatie is dan niet meer mogelijk, ook niet van de commerciële ruimten op de begane grond en eerste verdieping”, schrijft het college in een brief aan de raad.

De gemeente zegt het te ‘betreuren’ dat er drie maanden voor het eind van de erfpachtovereenkomst nog geen duidelijkheid is. Wel zouden de gesprekken afgelopen najaar zijn geïntensiveerd en ook heeft de erfpachter een op ‘hoofdlijnen constructief’ voorstel gedaan. “Momenteel bestuderen we dit voorstel om zo snel mogelijk tot een concept overeenstemming op detailniveau te komen.” Als dit onverhoopt niet lukt dreigt ontruiming, schrijft het college.

Toekomst

Als beide partijen eruit komen wordt het huidige gebruik van de parkeergarage verlengd met maximaal twee jaar. In deze periode kan dan gekeken worden wat er na die periode met het gebouw gaat gebeuren. Onderzoek zou namelijk hebben uitgewezen dat de garage nuttig is, maar niet onmisbaar. Daarnaast past het gebouw volgens het college niet in het ‘historische stratenpatroon van Wijk C. “Zoals we onze binnenstad eerder herstelden door bijvoorbeeld het sluitend maken van de Singel, zo herstellen we ook graag Wijk C en Park Paardenveld.”

Dit zou kunnen betekenen dat de parkeergarage op termijn verdwijnt zodat er plek komt voor bijvoorbeeld woningen of uitbreiding van het naastgelegen Park Paardenveld. Nu vindt het college het echter nog te ‘prematuur’ om deze ideeën verder uit te werken. Dit wordt pas gedaan zodra meer duidelijkheid is over de erfpachtovereenkomst met Paardenveld Vastgoed BV.