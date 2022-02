Geen beperkingen voor ‘lichtorgel’ op gevel van Utrechtse Holland Casino

Er komen geen beperkingen voor het ‘lichtorgel’ op het gebouw van Holland Casino aan de Winthontlaan. Dat liet wethouder Klaas Verschuure weten na mondelinge vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD), de SP en GroenLinks over de gevelverlichting. Volgens de Utrechtse fracties leidt het lichtorgel tot ‘overlast voor mens en dier’.

In 2018 werd het bestemmingsplan voor het casino vastgesteld door de Utrechtse gemeenteraad. Toen werd onder meer duidelijk dat de gevel van het gebouw van Holland Casino op de nieuwe locatie met energiezuinige ledverlichting verkleurd kon worden. Er werden in het plan voorwaarden gesteld aan de lichtsterkte en kleurwisselingen.

“Inmiddels is het gebouw opgeleverd en is het ‘lichtorgel’ in werking, ook tot groot ongenoegen van bewoners: want een zeer groot deel van de gevel is hel verlicht en het licht staat de hele nacht aan, met overlast voor mens en dier”, schrijven de PvdD, de SP en GroenLinks. “Het gebouw zou duurzaam en diervriendelijk worden, maar dat blijkt door deze lichtvervuiling, horizonvervuiling en energieverspilling dus niet zo te zijn.”

‘Nog steeds acceptabel’

Naast het bestemmingsplan, werd ook een omgevingsvergunning verleend, zegt Verschuure. Daarin zijn toen de voorwaarden voor de gevelverlichting opgenomen. “Deze voorwaarden zien erop toe dat de maximale lichtsterkte toegepast wordt”, zegt de wethouder. “Ook mogen uitsluitend de kleuren van het logo worden toegepast en mag de kleur maar een keer per half uur gewisseld worden. De gevelverlichting die toen onder de voorwaarden van 2018 is bepaald, vonden we toen acceptabel en dat vinden we nog steeds.”

Volgens de wethouder heeft de gevelverlichting geen negatief effect op de kwaliteit van de omgeving. Ook de verkeersveiligheid komt daarmee niet in het geding. Verder noemt hij het vanuit economisch perspectief “een toegevoegde waarde om aan de entree van de stad accenten toe te voegen in het stedelijk gebied”.

Lichtsterkte

De drie fracties vroegen verder of de gevelverlichting na sluitingstijd (22.00 uur) volledig uit kan, maar die voorwaarde is niet in de vergunning opgenomen, zegt Verschuur. Het college acht het dan ook “niet wenselijk om hier na drie jaar op terug te komen en de sluitingstijd van de verlichting volledig uit te laten zetten”. Ook is de verwachting dat de sluitingstijden weer zullen veranderen door de coronamaatregelen.

Ook werd er een vraag gesteld over de lichtsterkte, maar ook hiervoor geldt volgens de wethouder dat de huidige lichtsterkte “voldoet aan de in vergunning opgenomen voorwaarden en die kunnen we dus niet met terugwerkende kracht beperken”.

