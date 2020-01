Geen roeiwater maar wel mogelijkheid voor woningen; Reacties op plan Rijnenburg Reijerscop

Er komt een energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Er is ruimte voor met maximaal 8 windmolens en ongeveer 230 hectare aan zonnevelden voor minimaal 20 jaar. Woningbouw zal vanaf 2030 mogelijk kunnen zijn, maar dat is pas vanaf 2030 mogelijk. En vooralsnog verhuizen de roeiverenigingen niet naar de polder. Een aantal reacties.

Voor windmolens is ruimte in het noorden van Rijnenburg en Reijerscop en voor zonnevelden in het noorden en oosten van Rijnenburg tot 2040.

In het middengebied van Rijnenburg komen geen windmolens waardoor woningbouw daar mogelijk wordt na 2030.

Daarnaast was er de wens van roeiers om roeiwater te creëren, maar lijkt dat voorlopig van de baan.

Lees hier de plannen van de gemeente en hieronder enkele reacties van politici en andere betrokkenen op de plannen.

Zo vindt de Partij voor de Dieren het jammer dat in het midden van de polder geen energieopwekking: “We hebben die energie nodig!” Wel vindt de partij het goed dat er rekening wordt gehouden met de belangen en aanwezigheid van dier en natuur, maar of het voldoende is zal moeten blijken.

1e reactie op voorstel energielandschap #Rijnenburg (zonnevelden & windmolens):

– Jammer dat in het midden van de polder geen energieopwekking komt. We hebben die energie nodig!

— PvdDUtrecht (@PvdDUtrecht) January 16, 2020

Cees Bos van Stadsbelang Utrecht is een stuk kritischer op de plannen van de gemeente. Zijn partij diende een motie in tegen windmolens. “De coalitiepartijen zadelen ons op met ellende!”, is zijn conclusie.

pic.twitter.com/Cf0Q5WZvtF — Cees Bos EHP (@CeesBos) January 16, 2020

De VVD Utrecht is ook niet tevreden met het definitieve voorstel. De partij wil Rijnenburg gebruiken voor woningbouw. Raadslid Gertjan te Hoonte schrijft op Twitter: “Pauze woningbouw moet zo snel mogelijk worden opgeheven en duurt maximaal tot 2030. Woningen laten zich wel combineren met zonnepanelen en niet met mega-windmolens.”

Standpunt @VVDUtrecht blijft helder:

– #Rijnenburg is voor woningbouw

– Pauze woningbouw moet zo snel mogelijk worden opgeheven en duurt maximaal tot 2030

— Gertjan te Hoonte (@gertjantehoonte) January 16, 2020

De fractie van D66 is vooral blij dat er aanpassingen zijn gedaan na het eerste voorstel. Raadslid Maarten Koning: “Op deze manier heeft Rijnenburg de potentie om een nieuwe, duurzame wijk te worden met woningen, recreatiemogelijkheden en energieopwekking. (…) De uitdagingen op de woningmarkt zijn te groot om niet naar Rijnenburg te kijken. Het middengebied van de polder biedt ruimte voor tienduizenden woningen.”

Om Rijnenburg tot een wijk te laten uitgroeien moet volgens de D66 wel aandacht komen voor voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie. “De grootste uitdaging ligt op het gebied van mobiliteit. D66 wil daarom dat ontwikkelaars bijdragen aan investeringen voor goed openbaar vervoer.”

Roeiverenigingen

Ook andere betrokkenen hebben inmiddels gereageerd op de plannen. Zo is de energiecoöperatie Rijne Energie erg tevreden met de plannen. Voorzitter Marcel Goossens van Rijne Energie: “Wij houden het gebied open voor eventuele woningbouw en hebben daarvoor een schetsverkenning gemaakt met de woningbouwontwikkelaars. Tegelijkertijd is het essentieel dat er tempo gemaakt wordt met de energietransitie.”

De Utrechtse roeiverenigingen zijn beduidend minder enthousiast. Zij noemen het een gemiste kans voor Utrecht en de regio. De drie Utrechtse roeiverenigingen en de Stichting Watersportbaan Midden-Nederland betreuren de conclusie die het college trekt op basis van een haalbaarheidsonderzoek.

Daarin is volgens de verenigingen onvoldoende meegenomen wat een watersport- en recreatiegebied in Rijnenburg op maatschappelijk en ecologisch gebied kan opleveren voor de stad en regio Utrecht en worden de kosten te eenzijdig aan de roeiers toegerekend. “Ondertussen wordt de situatie voor roeiers op het Merwedekanaal alsmaar nijpender.”