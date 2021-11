Geen Sinterklaasintocht in Utrecht vanwege oplopende coronacijfers

De Sinterklaasintocht in Utrecht aanstaande zondag gaat niet door. De organisatie heeft laten weten de intocht niet langer te willen organiseren door de actuele ontwikkelingen rondom de coronacrisis. De gemeente betreurt het besluit, maar deelt de zorgen over de oplopende besmettingen.

De Sinterklaasintocht op 14 november zag er al anders uit dan normaal, maar nu gaat er volledig een streep doorheen. “Het niet doorgaan van de intocht is een grote domper voor veel kinderen, hun ouders en de betrokken vrijwilligers die dit jaar wederom niet de kans krijgen Sinterklaas tijdens een centrale intocht in onze stad te ontvangen. Een enorme teleurstelling”, zegt de gemeente. Door de korte termijn is er volgens de gemeente geen tijd meer om een alternatief te zoeken.

“De afgelopen weken hebben diverse betrokken partijen, waaronder de gemeente, alles in het werk gesteld om een centrale intocht onder moeilijke omstandigheden mogelijk te maken. Dit heeft het comité niet van hun besluit af kunnen houden”, laat de gemeente weten. De intochten van Sinterklaas in de Utrechtse wijken op 13 en 20 november a.s. worden door andere partijen georganiseerd en gaan wel door.