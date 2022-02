Geen trams op Uithoflijn in Utrecht na aanrijding tussen tram en bus

Op de Uithoflijn kunnen momenteel geen trams rijden door een aanrijding tussen een tram en een bus op de Heidelberglaan. Het tramverkeer ligt stil, zowel in de richting van Utrecht Science Park als de richting van Utrecht Centraal.

De aanrijding gebeurde maandagochtend rond 9.15 uur op de Heidelberglaan, op Utrecht Science Park. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is en of er gewonden zijn gevallen.

Vervoerbedrijf U-OV raadt reizigers aan om op een alternatieve manier te reizen en hun reis te plannen in de reisplanner.

