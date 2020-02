Geen sprinters Utrecht-Amsterdam; Reizigers geëvacueerd en gewonde door kapotte ruit

Tussen Utrecht en Amsterdam en tussen Utrecht en Schiphol rijden geen sprinters door een defecte bovenleiding. De verstoring duurt tot morgenmiddag 15.00 uur. Reizigers die bij Breukelen in een gestrande trein zaten, zijn geëvacueerd.

De evacuatie gebeurde via een trein op het spoor ernaast, waardoor beide sporen versperd waren, aldus ProRail.

Reizigers moeten tussen Utrecht en Hilversum vanwege de verstoring rekening houden met vollere treinen. Op het traject naar Eindhoven rijden minder intercity’s.

Update 11.45 uur: De bovenleiding is boven de trein naar beneden gekomen. Daarbij is een ruit van de trein kapotgegaan. Door het glas uit deze ruit, is een reiziger lichtgewond geraakt aan het oog. Treinpersoneel heeft eerste hulp verleend, meldt ProRail. Voor zover bekend hoefde de reiziger niet naar het ziekenhuis.

Update 12.00 uur: Op het traject Utrecht Centraal – Amsterdam Bijlmer ArenA rijden tot morgenmiddag 15.00 uur geen sprinters. Reizigers zijn daardoor een uur langer onderweg. Er rijden stopbussen tussen Breukelen, Maarssen, Utrecht Zuilen en Utrecht Centraal.

Update 12.30 uur: Tussen Utrecht en Amsterdam reden de hele ochtend geen intercity’s. Inmiddels rijden op het traject weer intercitytreinen. Door de neergekomen bovenleiding is ook het tweede spoor beschadigd. De herstelwerkzaamheden duren tot morgenmiddag.