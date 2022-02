Geliefde visdeurbel vanaf vrijdag terug bij de Weerdsluis in Utrecht

De visdeurbel bij de Weerdsluis in Utrecht komt terug. Vanaf vrijdag kunnen mensen via visdeurbel.nl weer met behulp van een onderwatercamera in de gaten houden of er vissen voor de sluis zwemmen en op de knop drukken om de sluis te openen.

De visdeurbel werd vorig jaar in het leven geroepen om migrerende vissen sneller door de Weerdsluis te helpen. Dat bleek een groot succes: de livestream van de onderwatercamera werd 440.000 keer bekeken en de deurbel werd 100.000 keer ingedrukt. Ook buitenlandse media besteedden vorig jaar aandacht aan de bel.

Toch bleek er nog ruimte voor verbetering. De camera hangt dit jaar op een andere plek, waardoor naar verwachting meer vissen te zien zijn. De livestream is vanaf vrijdag ook via YouTube te volgen en de echte visdeurbelfans kunnen dit jaar visdeurbelbingo spelen met een bingokaart die te krijgen is bij de sluis en op de website.

De gemeente vraagt met de visdeurbel aandacht voor de biodiversiteit in de stad. Veel vissen, waaronder de baars, winde en brasem, zwemmen in het voorjaar van de Vecht, de stadgrachten door, naar de Kromme Rijn om zich daar voort te planten. In het voorjaar is er nog weinig pleziervaart, waardoor de vissen soms lang moeten wachten voor de sluisdeur. Daar is met de visdeurbel verandering in gekomen.

