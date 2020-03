Gemeente doet dringend beroep op Utrechters: ‘Neem je verantwoordelijkheid’

In Utrecht wordt gewerkt aan de nieuwe noodverordening om mensen te houden aan de nieuwe maatregelen van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus. Maandagavond werd duidelijk dat burgemeesters onder meer mogelijkheden krijgen om boetes uit te delen.

De gemeente Utrecht roept mensen nogmaals op om binnen te blijven en ten minste 1,5 meter afstand te houden. “Gelukkig zien we dat een heleboel mensen zich aan de dringende adviezen houden. We merken dat signalen over drukte dit weekend duidelijk zijn aangekomen, mensen spreken elkaar meer aan op onverantwoord gedrag.”

“We doen een dringend beroep op Utrechters: neem je verantwoordelijkheid. Wacht niet tot je wordt aangesproken door politie of gemeente, maar pas zelf je gedrag aan en spreek ook elkaar aan. In deze crisis hebben we de hulp van iedereen nodig. Dit is in belang van jezelf en van onze gezamenlijke gezondheid. Let op jezelf, en pas op elkaar.”

Noodverordening

De noodverordening die op 17 maart is afgekondigd, zal worden uitgebreid met de maatregelen die op 23 maart zijn aangekondigd. De gemeente wacht nog op een zogenaamd landelijk aanwijzingsbesluit en een modelverordening. Daarmee kunnen alle veiligheidsregio’s aan de slag.

Burgemeesters krijgen de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te treden en forse boetes uit te delen. Bijvoorbeeld aan mensen die toch samenscholen of bedrijven die zich niet houden aan de nieuwe afspraken.

De verwachting is dat de uitgebreide noodverordening nog deze week van kracht wordt en dan wordt ook duidelijk wat er precies in komt te staan.

Handhaving

De uitgebreide handhaving wordt nog uitgewerkt en is dus nog niet van kracht. Er kan als dat nodig is al wel met boetes worden gewerkt, maar het uitgangspunt is momenteel om mensen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.

“Het betekent wel dat er strenger KAN worden gehandhaafd als dat nodig is, bijvoorbeeld met boetes”, aldus de gemeente in een statement. Ook in de nieuwe situatie is voorlopig het uitgangspunt om mensen te wijzen op verantwoordelijkheid en niet direct boetes uit te delen. Ook wordt er gekeken of er wel voldoende capaciteit is om de nieuwe regels te handhaven.

Veiligheidsregio

De gemeente meldt dat het sluiten van (natuur-)gebieden nu nog niet aan de orde is. Er wordt gekeken aan welke praktische zaken nu behoefte is in de veiligheidsregio.

Na de persconferentie van maandag kwamen minister Grapperhaus en alle voorzitters van de 25 veilligheidsregio’s bij elkaar. Jan van Zanen is voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht, waar alle gemeentes in de provincie onder vallen.

Later deze week zal de burgemeester verder praten met andere burgemeesters uit de provincie om de maatregelen verder duidelijk te maken.

Bekijk hier alle nieuwe maatregelen van het kabinet die maandagavond duidelijk zijn geworden.