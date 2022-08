Gemeente op de vingers getikt door rechtbank over locatie anti-abortusdemonstranten bij kliniek in Utrecht

Anti-abortusdemonstranten kregen vorig jaar door burgemeester Sharon Dijksma onterecht een specifieke plek toegewezen bij het Vrelinghuis in Utrecht. Dat heeft de rechter bepaald.

Op 5 mei 2021 wilden drie demonstranten van de vereniging Jezus Leeft demonstreren bij de abortuskliniek aan de Biltstraat in Utrecht. Zij waren van plan om een ambulance met daaraan een spandoek te parkeren voor de kliniek. Dijksma besloot enkele voorschriften op te leggen vanwege de verkeersveiligheid en volksgezondheid.

In die voorschriften was te lezen dat de ambulance alleen geparkeerd mocht worden op de laad- en losplaats, zo’n 70 meter verderop. De burgemeester heeft volgens de rechtbank benadrukt dat dit niet werd gedaan om een bufferzone tussen de demonstranten en de bezoekers van het Vrelinghuis te creëren of om wanordelijkheden te voorkomen.

Het voorschrift zou zijn opgelegd omdat er destijds nog coronamaatregelen golden, waaronder het houden van afstand, en dat deze niet nageleefd konden worden als de demonstratie wel bij de kliniek zou plaatsvinden en dat de locatie zou zorgen voor verkeersonveiligheid.

Onterecht

De rechter is van mening dat de gemeente onterecht zo’n locatievoorschrift heeft opgelegd aan de demonstranten van Jezus Leeft. “In haar besluit betrekt de burgemeester alleen de stoep recht voor de abortuskliniek en de stoep aan de overkant. De burgemeester had in het besluit echter ook de parkeerplekken aan de overkant van de straat tegenover de kliniek moeten betrekken”, is te lezen in een persbericht van de rechtbank.

Tijdens de zitting heeft een vertegenwoordiger van de burgemeester gezegd dat ook bij de parkeervakken onveilige situaties konden ontstaan, omdat het bij de kliniek erg druk kan zijn vanwege de kinderopvangcentra en een school die in de buurt zitten en mensen mogelijk de straat zouden oversteken wanneer de ambulance aan de overkant geparkeerd stond.

Bevrijdingsdag

De rechter is het hier niet mee eens. Want, zo wordt gezegd, de demonstratie zou plaatsvinden tussen 10.00 en 12.00 uur op Bevrijdingsdag, waarbij de drie demonstranten in de geparkeerde ambulance zouden blijven zitten. “Als er al mensen zouden willen oversteken naar de ambulance, zou dat kunnen via de oversteekplaats voor voetgangers.”

De rechter zegt dat de burgemeester het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd. “De rechtbank zegt met deze uitspraak niet dat de vereniging nu kan demonstreren op het parkeervak voor de abortuskliniek. Die beslissing blijft aan de burgemeester.”

Update

In de loop van woensdagmiddag heeft de gemeente Utrecht gereageerd op de uitspraak van de rechter. Deze reactie is hieronder te lezen.

“We bestuderen de uitspraak en kijken hoe hiermee om te gaan. Dit betekent in ieder geval niet dat er op de stoep voor de abortuskliniek gedemonstreerd mag worden. Daar gaat deze uitspraak niet over.”

“Over demonstreren in het parkeervak bij de kliniek zal de burgemeester een nieuw besluit nemen. Pas tijdens de zitting werd duidelijk dat de demonstranten daar in het voertuig zouden blijven zitten. Omdat dit initieel niet werd aangegeven door de organisatie kon het niet worden meegewogen in het besluit van de gemeente. De rechter heeft de burgemeester daarom gevraagd een nieuw besluit te nemen.”