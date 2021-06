Gemeente Utrecht dagvaardt KondorWessels vanwege huurprijzen woningen Wilhelminawerf

De gemeente Utrecht heeft KondorWessels Projecten (KWP) gedagvaard. Hiermee is het juridisch traject tegen de ontwikkelaar formeel gestart. De gemeente sleept KWP voor de rechter omdat de partijen het niet eens kunnen worden over de huurprijzen van de woningen aan de Wilhelminawerf.

Hoe zit deze zaak ook alweer in elkaar? Ontwikkelaar KondorWessels Projecten is bezig met een nieuwbouwproject in de Merwedekanaalzone. Het project met vier appartementsgebouwen met 167 woningen heeft de naam Wilhelminawerf gekregen.

Over de hoogte van de huurprijzen zouden afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente en KWP, maar volgens de gemeente houdt de ontwikkelaar zich nu niet aan deze afspraken. KondorWessels zegt dat er helemaal geen harde afspraken zijn gemaakt.

Genoodzaakt

De gemeente gaf eind maart aan zich genoodzaakt te voelen een civiele procedure te starten. “De voorbereidingen hiervoor zijn afgerond en nu zetten we de volgende stap door het uitreiken van de dagvaarding. De dagvaarding vormt de formele start van het juridische traject en betekent dat we het geschil voorleggen aan de rechtbank met de vraag een oordeel daarover uit te spreken”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Zo’n dagvaardingsprocedure bestaat uit meerdere stappen. Hoelang het traject precies gaat duren is niet bekend, maar de gemeente rekent op een periode van zes maanden tot een jaar.