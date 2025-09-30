Gemeente Utrecht: ‘agressie dagelijks probleem voor afvalmedewerkers’

De mishandeling van een vrachtwagenchauffeur in Overvecht op 15 september heeft geleid tot extra aandacht voor de veiligheid van gemeentepersoneel in Utrecht. “Medewerkers laten weten dat ze vaak geen melding maken van minder ernstige incidenten zoals scheldpartijen, middelvingers, klemrijden, omdat deze voor hen helaas aan de orde van de dag zijn”, schijft het college van burgemeester en wethouders.

Raadslid Cees Bos (Stadsbelang Utrecht) stelde naar aanleiding van het incident in Overvecht schriftelijke vragen. In de beantwoording laat het college op 29 september weten dat er sinds 2023 binnen de inzameldienst extra aandacht is voor agressie en geweld. Zo zijn er weerbaarheidstrainingen en kunnen medewerkers via een mobiele telefoon direct leidinggevenden waarschuwen bij noodsituaties.

Bespreekbaar maken

Bos stelt dat er binnen de organisatie druk zou bestaan om te zwijgen. “Collega’s durven zich nauwelijks uit te spreken, en de vrouw zelf zou ernstig getraumatiseerd zijn.” Het college herkent dit beeld niet en benadrukt dat medewerkers juist gestimuleerd worden om incidenten te delen met teamleiders, collega’s of tijdens groepsgesprekken. Toch blijkt uit praktijkervaring dat kleine, maar alledaagse incidenten vaak onbesproken blijven.

Een woordvoerder van de gemeente wijst erop dat de verharding van de samenleving ook in Utrecht merkbaar is. Uit cijfers van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten (NVRD) blijkt dat afvalmedewerkers minder vaak betrokken raken bij arbeidsongevallen, maar juist vaker worden geconfronteerd met agressie en verbaal geweld.

“Het belang van melden en het stimuleren daarvan heeft onze voortdurende aandacht”, zegt de woordvoerder. Het onderwerp komt regelmatig aan bod in gesprekken met medewerkers en leidinggevenden.

Volgens het college worden veiligheidsmaatregelen voor medewerkers regelmatig geëvalueerd en aangescherpt. Ook na het incident in Overvecht gebeurt dit opnieuw. Of er daarbij nadrukkelijk meer aandacht komt voor de dagelijkse, kleinere incidenten, hangt af van de uitkomsten van die evaluatie, zegt de woordvoerder.

