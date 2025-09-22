Vuilniswagenchauffeur in Utrecht mishandeld

Een vuilniswagenchauffeur is maandag 15 september in Overvecht mishandeld tijdens haar werk. Het slachtoffer heeft daarbij zichtbare verwondingen opgelopen. Het incident kwam naar buiten via PVV-leider Geert Wilders.

Wilders, die van het slachtoffer een e-mail heeft gekregen, haalde het incident aan tijdens de Algemene Beschouwingen op 17 september. “Ik ben een moeder van twee kleine kinderen. Ik durf niet meer de stad in. Wat is de volgende stap?”, citeerde Wilders uit haar bericht.

Mishandeld

De 28-jarige vrouw reed tegen het verkeer in, wat vuilniswagens met ontheffing is toegestaan. Volgens de gemeente werd de vuilniswagen aan het einde van de straat geblokkeerd door een tegenligger. De situatie escaleerde en de bestuurder van de vuilniswagen is in de cabine mishandeld.

Volgens Wilders begon een vrouw de chauffeur uit te schelden, waarna een man de deur van de vuilniswagen opentrok en haar bedreigde. “Als je nu die kankerwagen niet weghaalt, dan sla ik al je tanden uit je bek”, citeert de politicus. Vervolgens zou hij haar met een vuist in het gezicht hebben geslagen. Het slachtoffer liep daarbij een gekneusde kaak en een gescheurde lip op.

Verharding

De gemeente noemt het een ingrijpend incident. Wethouder Openbare Ruimte, Susanne Schilderman: “Onze collega’s werken elke dag keihard voor de stad en alle inwoners. Zij verdienen respect en een veilige werkomgeving. Ik wil dan ook heel duidelijk zijn: blijf van onze mensen af. Geweld of intimidatie tegen onze medewerkers is onacceptabel en daarvan doen we altijd aangifte.”

De gemeente ziet steeds vaker incidenten in de openbare ruimte. In een reactie zegt ze de verharding in de samenleving ook terug te zien in Utrecht. De realiteit is dat collega’s worden uitgescholden, middelvingers worden opgestoken of collega’s worden bedreigd. medewerkers die zulke dingen meemaken, krijgen ondersteuning.

Ook in de Utrechtse politiek heeft de mishandeling aandacht gekregen. Raadslid Cees Bos van Stadsbelang Utrecht stelde schriftelijke vragen aan het college. Volgens hem zou er binnen de gemeentelijke organisatie sprake zijn van interne druk om hierover te zwijgen. “Collega’s durven zich nauwelijks uit te spreken, en de vrouw zelf zou ernstig getraumatiseerd zijn.”