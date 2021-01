Gemeente Utrecht blijft optreden tegen alcoholverkoop en drukte bij afhaalzaken

De gemeente Utrecht blijft erbij dat alcoholverkoop voor directe consumptie bij afhaalzaken niet de bedoeling is. De VVD en Student & Starter hadden het college opgeroepen om de ‘glühwein-politie’ te stoppen.

In december ontstond er discussie over het optreden van handhaving van de gemeente Utrecht. Zij grepen in toen horecazaken glühwein verkochten. Verschillende ondernemers meenden dat glühwein-verkoop onschuldig was, en een manier om nog wat inkomsten te vergaren tijdens de lockdown.

De VVD en Student & Starter vroegen om opheldering bij de gemeente riepen op de ‘glühwein-politie’ te stoppen. De gemeente Utrecht heeft nu gereageerd op de vragen uit de gemeenteraad.

Reactie gemeente

“In de periode voor kerst is opgetreden op de Neude waar een groep van zo’n dertig mensen dicht bij elkaar glühwein stond te drinken. Hiervoor zijn twee schriftelijke waarschuwingen afgegeven.”

Ook schrijft de gemeente: “De algemene lijn die, in overleg met Koninklijke Horeca Nederland, aan ondernemers is meegegeven is om geen situaties of opstellingen te creëren die ervoor zorgen dat mensen in groepen bij elkaar gaan staan. Bij afhaalgelegenheden gedogen we (in deze coronatijd) dichte flessen zwak-alcoholische drank (geen sterke drank) om mee naar huis te nemen. Ondernemers moeten er op toezien dat het niet ter plaatse of in directe omgeving wordt genuttigd. Bij excessen en overlastmeldingen treedt handhaving op.”