Gemeente Utrecht experimenteert met het laten staan van spontane bloemen en planten

De gemeente Utrecht laat vanaf maart 2022 op verschillende plekken de spontaan opgekomen bloemen en planten staan. Het is onderdeel van een pilot, waarmee de gemeente wil zien wat er gebeurt als ze de gevels en boomspiegels niet bijsnoeit.

Nu wordt al het spontane groen op de verharding nog weggehaald. Dat moet schade aan de weg, aan gevels en aan de kades voorkomen. Ook moet de openbare weg zo veilig en toegankelijk blijven. Maar wat gebeurt er als je even stopt met snoeien?

Dat test de gemeente komend voorjaar op verschillende plekken. In 10 tot 15 straten blijft spontaan groen staan. Dat geldt alleen voor het bloemen en planten die niet in de weg staan: tot maximaal één stoeptegel van de gevel mogen ze blijven.

Overlast

Ook mag het spontane groen niet leiden tot andere overlast in de vorm van ongedierte of zwerfafval. Invasieve exoten en houtige gewassen die funderingen kunnen beschadigen, mogen eveneens niet blijven. Het winkelgebied in de binnenstad doet niet mee aan de pilot.

Ecoloog

De pilot die begint in maart 2022 en moet duren tot en met december 2023. In die kleine twee jaar wordt een ecoloog ingeschakeld om het groen te controleren. Dat gaat gebeuren in maart, mei, augustus en oktober.

De ecoloog is er ook op ‘buurtsafari’s’ om meer uitleg over het groen te geven aan buurtbewoners. Per straat wil de gemeente een of twee ‘straatambassadeurs’ aanstellen om tussentijds contact te onderhouden.

Stoepplanten

In mei van dit jaar startte de gemeente een actie om zogenoemde stoepplantjes te beschermen. Het ging onder andere om paardenbloemen, madeliefjes, klaprozen en straatgras. Eerder werden deze planten soms nog gezien als onkruid, maar ze zijn goed voor de biodiversiteit.