Gemeente Utrecht gaat helpen bij herstel gevelaanzichten, maar betaalt niet mee

De eigenaren van verschillende panden in de Utrechtse binnenstad kunnen kosteloos de oorspronkelijke gevelonderdelen krijgen. Ook zegt de gemeente te willen adviseren bij het reconstrueren van puien. De kosten en het initiatief voor het herstel liggen echter wel bij de eigenaren.

De afgelopen jaren hebben een aantal gebouwen in Utrecht het oude gevelaanzicht teruggekregen. Dit is onder meer gedaan bij het C&A-pand, House Modernes en het pand op de hoek van de Lange Vierstraat en de Oudegracht.

Arjan den Boer

Arjan den Boer schreef in april een artikel voor DUIC waarin hij inging op de geschiedenis van het pand aan de Lange Viestraat, waar vroeger The American Lunchroom was gevestigd. Den Boer beschrijft in het stuk onder meer de bijzondere gevel die het pand oorspronkelijk had en vroeg zich hardop af wat er met de in de jaren ’80 met de gedemonteerde etalages van messing, marmer en glas is gebeurd.

Den Boer stelde verder dat de restauratie van het naastgelegen House Modernes – waarin ook het oorspronkelijke gevelontwerp is teruggebracht – een mooie aanleiding zou zijn om de oude winkelpui terug te plaatsen aan de voormalige lunchroom, waar nu Michael Bruin herenmode is te vinden.

Vragen

Het artikel van Den Boer was voor de Utrechtse fracties van PvdA, GroenLinks, PVV en D66 aanleiding om te vragen of het college een grotere rol kan spelen in het terugbrengen van de oorspronkelijk gevel van het pand aan de Lange Viestraat. Eerst wilden de partijen echter weten of de gemeente überhaupt nog in het bezig is van de onderdelen.

“Ja, de genoemde onderdelen bevinden zich in de gemeentelijke opslag, overigens niet de gehele pui, de natuurstenen onderdelen ontbreken.” Daarnaast zegt de gemeente een faciliterende rol te willen spelen bij het herstel van de pui. “Wij zullen de eigenaar van dit pand, een gemeentelijk monument, attenderen op de beschikbaarheid van oorspronkelijke onderdelen van de pui en zijn bereid deze kosteloos over te dragen in geval de eigenaar de pui daadwerkelijk wil reconstrueren.” Het initiatief voor het herstel ligt echter wel bij de eigenaar.

Reactie

Den Boer zegt niet verrast te zijn door dit antwoord. “Wel positief dat de gemeente de onderdelen beschikbaar wil stellen, maar zonder dat de gemeente ook de restauratie/reconstructie zou betalen gaat de eigenaar dit natuurlijk niet doen. Dus een proactief ‘kant-en-klaar’ aanbod zou veel beter zijn, maar waarschijnlijk onhaalbaar.”

Daarnaast zegt Den Boer het wel bijzonder te vinden dat de gemeente er destijds voor heeft gekozen deze onderdelen te bewaren. “Daarmee neem je ook een bepaalde verantwoordelijkheid op je om er iets mee te doen en om ze indien nodig te restaureren.”

Tot slot zegt de gemeente hetzelfde te willen doen bij de overige panden waarvan er nog onderdelen in het depot liggen. “Wij zien dergelijke reconstructies als een middel tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad.”