Gemeente Utrecht kan ondernemers niet verplichten om deuren dicht te houden als de airco aanstaat

De gemeente Utrecht kan ondernemers niet verplichten om hun deuren gesloten te houden als binnen de airco aanstaat. In een aantal landen zijn deze zomer zulke maatregelen genomen, om energieverbruik terug te dringen. De Utrechtse fracties van D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA vroegen het college donderdag in het vragenuur naar de mogelijkheden voor maatregelen in Utrecht, maar volgens wethouder Eerenberg kan de gemeente ondernemers niet verplichten om de deuren dicht te houden.

De partijen vroegen het college om maatregelen, vanwege de warme zomer en klimaatverandering. “In een versteende stad als Utrecht betekent dit dat de temperatuur flink oploopt. Hierdoor zullen airco’s en andere koelinstallaties van ondernemers overuren draaien”, stellen de partijen. “Helaas betekent dit méér energieverbruik terwijl we met het oog op een (mogelijke) gascrisis deze winter juist mínder energie moeten verbruiken.”

In Parijs en Spanje worden deze zomer al maatregelen genomen om het energieverbruik terug te dringen. In Parijs moeten winkels hun deuren dichthouden als ze de airconditioning aan hebben staan en in Spanje is onder meer een minimumtemperatuur voor de airco in de zomer ingesteld. D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA vroegen de wethouder donderdag in het vragenuur of in Utrecht soortgelijke maatregelen genomen kunnen worden.

Wethouder Eelco Eerenberg beantwoordde de vragen van de partijen namens wethouder Van Hooijdonk, die afwezig is vanwege een studiereis. “De voorbeelden in Frankrijk en Spanje zijn inspirerend, maar helaas is het alleen niet zo dat wij dit kunnen verplichten”, zei Eerenberg. “We hebben als gemeente geen instrumentarium om een bepaalde thermostraatstand te verplichten of winkeliers te verplichten de deuren te sluiten. We zullen het moeten doen met vrijwilligheid en overtuiging.” Volgens Eerenberg zouden er landelijk wel regels kunnen worden ingevoerd die zulke maatregelen verplicht stellen.

In gesprek

Eerenberg legde verder uit dat de gemeente al met ondernemers in gesprek is over manieren om het energieverbruik omlaag te brengen. “We zijn samen met ondernemers en Centrum Management Utrecht aan de slag gegaan. We kijken samen met hen hoe dit het beste kunnen doen en welk materiaal daar voor nodig is”, aldus Eerenberg. “Waarschijnlijk gaat het ook een deur-aan-deur-aanpak vergen, om winkeliers uit te leggen dat het in deze tijd toch niet meer zo kan zijn dat je de deur openzet en de airco laat blazen. Tegelijkertijd hebben winkeliers baat bij klandizie, dus we moeten het ook goed hebben over manieren om klandizie te wijzen op de winkel.”

In de toekomst is het volgens Eerenberg de bedoeling dat de gemeente ook in gesprek gaat met winkeliers buiten het centrum. “Dat kunt u zien als een tweede stap.”