Gemeente Utrecht koopt voor ruim 9,2 miljoen euro aan grond in Merwedekanaalzone

De gemeente Utrecht heeft voor 9.250.000 euro aan grond gekocht in de Merwedekanaalzone. Het gaat om de locaties Eendrachtlaan 280 en Zeehaenkade 48 en 50. Eerder had het college van B&W al besloten dat ze eerste recht van koop willen, waar ook de gemeenteraad mee instemde. De gemeente heeft de grond aangekocht om meer invloed te kunnen uitoefenen op de herontwikkeling van het gebied.

De Merwedekanaalzone is een groot gebied langs het Merwedekanaal in Utrecht waar op dit moment, en nog de komende jaren, heel veel gebouwd gaat worden. In de Wilhelminawerf en De Nieuwe Defensie wonen al de eerste mensen, en voor de nieuwe wijk Merwede zijn de plannen ook al in een vergevorderd stadium. Er is ook nog deelgebied 6; het gebied van de Beneluxlaan tot de A12 en van de Zeehaenkade tot aan Europalaan-Zuid. Hier zijn de (woningbouw)plannen nog verre van rond en in dit gebied wil de gemeente meer invloed kunnen uitoefenen.

Daarom trok het college van B&W een paardenmiddel uit de kast. Er werd besloten dat als de eigenaren van grote lappen terrein in deelgebied 6 van hun grond af willen, ze dat eerst verplicht moeten aanbieden aan de gemeente. Daarmee hebben ze dus eerste recht van koop en hebben andere potentiële kopers voorlopig het nakijken. Dit wordt geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten. Ook de gemeenteraad stemde in met deze maatregel. Overigens waren niet alle grondeigenaren hier blij mee, zij tekenden protest aan tegen het besluit van de gemeente.

Waarom doet de gemeente dit?

DUIC schreef eerder al uitgebreid over het Wet voorkeursrecht gemeenten, want het is niet gebruikelijk dat de gemeente Utrecht dit doet. De laatste keer dat dit werd voorgesteld was in 2009 voor de ontwikkeling van Rotsoord, maar de gemeenteraad ging er toen voorliggen en besloot het besluit niet te bekrachtigen.

Eerder legde een woordvoerder uit waarom zo’n maatregel wordt opgelegd: “We vinden het belangrijk dat er in Utrecht betaalbare woningen komen voor woningzoekers. Mede daarom pakken we nu de regie op het grondbeleid in de Merwedekanaalzone deelgebied 6. […] Zo voorkomen we dat de grond (door bijvoorbeeld grondspeculatie) te duur wordt. Dat is belangrijk: want door de grond tegen een marktconforme prijs aan te kopen, vergroten we de kans dat er betaalbare woningen komen.”

Overigens ging het volgens de woordvoerder ook verder dan het mogelijk maken van betaalbare woningbouw; “We kunnen beter sturen op de totale gebiedsinrichting als we meer grond bezitten. Zo kunnen we hier samen met de markt in de toekomst voor Utrechters van nu en later mooie dingen doen.” Op deze manier willen ze dus een plan kunnen maken voor het hele gebied, en niet slechts steeds meepraten over een apart plan per kavel.

Welke locaties aangekocht?

De gemeente heeft nu laten weten dat de locaties Eendrachtlaan 280 en Zeehaenkade 48 en 50 zijn gekocht. Het gaat daarbij om 13.000 vierkante meter grond waar 9.250.000 euro voor is betaald. Volgens de gemeente is dit een ‘marktconforme prijs mede gebaseerd op twee onafhankelijke taxaties’.

Het is nog geen rijpe bouwgrond, er staan gebouwen en er zijn huurders. Daar worden afspraken meegemaakt. Op korte termijn zal er nog niet snel iets veranderen. Hoewel er nu wel al woningen gebouwd worden in deelgebied 6, op de Eendrachtlaan 10, zijn de grotere plannen voor het gebied nog niet rond.