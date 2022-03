Gemeente Utrecht ontving in totaal 111 klachten over darkstores van flitsbezorgers

Er zijn in totaal 111 overlastmeldingen bij de gemeente Utrecht binnengekomen over de vijf distributiepunten van flitsbezorgers die de stad telt. Het merendeel van die meldingen ging over de vestiging van Flink aan de Amsterdamsestraatweg.

Verspreid over Utrecht zijn er vijf distributiepunten – ook wel darkstores genoemd – van flitsbezorgers. Deze zijn te vinden aan de Amsterdamsestraatweg, Westerdijk, Gansstraat, Nobelstraat en Wolvenplein. De bedrijven Flink, Gorilla’s en Getir exploiteren deze locaties.

Op 21 februari heeft wethouder Klaas Verschuure overleg gehad met de directie van deze bedrijven. “Er is direct duidelijk gemaakt dat er verantwoordelijkheden en verplichtingen horen bij ondernemen in onze stad. Het veroorzaken van overlast hoort daar niet bij”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Beterschap

De flitsbezorgers zouden destijds beterschap hebben beloofd en hadden toegezegd mee te denken in oplossingen om de overlast te voorkomen. Nu maakt de gemeente bekend hoeveel overlastmeldingen er tot op heden zijn binnengekomen. Wanneer deze meldingen zijn gemaakt, is echter niet bekend.

Over de darkstore van Flink aan de Amsterdamsestraatweg zijn met 61 meldingen de meeste klachten binnengekomen. Ook zijn er twee handhavingsverzoeken voor de locatie ingediend. Deze locatie is eerder al gesloten door de gemeente. Niet vanwege het aantal meldingen, maar omdat de vestiging in strijd is met het bestemmingsplan.

Nobelstraat

Op de Nobelstraat, op de hoek met de Nobeldwarsstraat, zit ook een distributiepunt van Flink. Hierover zijn tot nu toe 24 meldingen binnengekomen en één handhavingsverzoek.

Over de darkstore van Gorilla’s aan de Gansstraat zijn 13 overlastmeldingen binnengekomen bij de gemeente en over de vestiging aan de Westerdijk 7. Tot slot zijn er 6 meldingen binnengekomen over het distributiepunt van Getir aan het Wolvenplein.

Capaciteit

De gemeente schrijft dat handhaving van flitsbezorgers qua inzet valt onder het afhandelen van klachten en meldingen. “Wij zien dat het aantal klachten/meldingen de afgelopen jaren aanzienlijk is gestegen en sluiten niet uit dat wij, gezien de beschikbare capaciteit, op termijn keuzes moeten gaan maken welke meldingen wij nog in behandeling kunnen nemen (en welke niet).”

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.