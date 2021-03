Gemeente Utrecht over hekken Muntsluis: ‘Bewoners willen nachtrust terug’

De gemeente Utrecht heeft in het vragenuurtje van afgelopen week de keus om hekken te plaatsen rond de Muntsluis verdedigd. Volgens wethouder Lot van Hooijdonk is het grootste probleem dat omwonenden niet van hun nachtrust kunnen genieten.

Eerder deze maand liet de gemeente weten hekken te willen plaatsen rond de Muntsluis om overlast in de late uren tegen te gaan. Vooral in de zomerperiode wordt deze plek bezocht door recreanten, die soms tot laat in de avond blijven hangen.

Van Hooijdonk zei veel bewonersgroepen gesproken te hebben. “Zij gaven aan dat ze het prima vinden als recreanten gebruikmaken van het gebied, maar ook dat zij in de avond willen kunnen slapen. Dat is voor hun het allerbelangrijkste.”

Vragen

De wethouder reageerde tijdens het vragenuur op vragen van Student & Starter, D66, DENK en de VVD. De partijen wilden onder andere weten hoeveel klachten er afgelopen jaar waren binnengekomen.

“Vorig jaar waren er ongeveer honderd overlastmeldingen. Ter vergelijking: in 2019 waren er ongeveer tien klachten. Dus dat aantal is behoorlijk gestegen”, aldus Van Hooijdonk. “Mijn gevoel zegt dat het steeds drukker wordt en dat het seizoen steeds langer duurt. Dat is ook wat ik van bewoners hoor.”

Corona

Myrthe van Mil van Student & Starter vroeg, op basis van de klachtencijfers van afgelopen twee jaar, of de plaatsing van de hekken niet een overhaaste beslissing is? “Gezien we vanwege corona in 2020 niet op vakantie konden.”

De wethouder zegt echter dat het probleem al veel langer duurt. “Ik ben al bijna zeven jaar wijkwethouder van dit gebied en elk jaar nemen de klachten toe. Ik denk niet dat corona daar de enige oorzaak van is. Ook voor de crisis waren we al met bewoners in gesprek om in dit gebied de overlast te beperken. Ik denk dat het met de groeiende stad te maken heeft.”

Rijkswaterstaat

Tot slot gaven de partijen aan dat het plaatsen van hekken niet past binnen de visie dat de openbare ruimte de huiskamer van de stad moet zijn. Van Hooijdonk zei daar het volgende over: “Het gaat hier om de landtongen die in beheer en eigendom zijn van Rijkswaterstaat. Officieel zijn deze op dit moment niet toegankelijk. We maken het hiermee overdag juist toegankelijk en in de avond na 22.00 uur willen we het sluiten. Eigenlijk is dit bedoeld om gebruik te legaliseren en op die manier de openbare ruimte uit te breiden.”

De kosten voor het plaatsen van de hekken zouden voor rekening komen van Rijkswaterstaat. De vergunningsaanvraag loopt nu, de gemeente hoopt dit voorjaar de hekken te kunnen plaatsen.