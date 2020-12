Gemeente Utrecht over motie Rijnenburg: ‘Minister Ollongren heeft onuitvoerbare opdracht gekregen’

De gemeente Utrecht heeft dinsdag gereageerd op de motie over de polders Rijnenburg en Reijerscop die vorige week werd aangenomen in de Tweede Kamer. Volgens de gemeente heeft minister Ollongren (Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) door het aannemen van de motie ‘een onuitvoerbare opdracht gekregen’.

Minister Ollongren ontraadde de motie eerder, maar de Tweede Kamer wil dat de minister Utrecht een zogenoemde ‘proactieve aanwijzing’ geeft, waarmee de gemeente wordt gedwongen om snel woningen te bouwen in de polders.

In de huidige plannen van de gemeente staat woningbouw in het gebied gepland na 2035. Tot die tijd moet er een energielandschap komen in de polders. “We bouwen in eerste instantie binnenstedelijk en ontwikkelen rondom knooppunten; bouwen in Rijnenburg is daarmee tot 2035/2040 niet aan de orde”, aldus de gemeente in reactie op de aangenomen motie.

De aanwijzing gaat volgens de gemeente voorbij aan de huidige plannen voor het gebied. De minister heeft volgens de gemeente een ‘onuitvoerbare opdracht’ opgekregen. “Het is onnodig de minister met deze motie te dwingen tot een aanwijzing. […] De minister geeft aan dat een aanwijzing geen gewenste en haalbare weg is en wij delen die mening.”

Zeer complex

Volgens de gemeente is de ontwikkeling van Rijnenburg op korte of middellange termijn niet mogelijk. Met een aanwijzing moet, zo blijkt uit andere soortgelijke zaken, binnen een jaar een bestemmingsplan worden opgesteld. Volgens de gemeente is de situatie in het gebied ‘zeer complex’ en het leveren van een bestemmingsplan op zo’n korte termijn ‘ondoenlijk’.

Ook financieel gezien zijn er problemen als er zo snel woningen gebouwd zouden moeten worden. Alleen al voor de directe ontsluiting van Rijnenburg is volgens de gemeente 1 miljard euro nodig. “Wij hebben meerdere keren benadrukt dat woningbouw in Rijnenburg samenhangt met noodzakelijke investeringen in bereikbaarheid. De dekking van dergelijke investeringen ontbreekt in de motie”, aldus de gemeente.

Goede samenwerking

De gemeente en minister Ollongren willen de goede samenwerking tussen de regio Utrecht en het Rijk benadrukken. De minister zei eerder al dat er goede afspraken zijn gemaakt en dat er voldoende plannen zijn voor woningbouw in de regio Utrecht. Ze gaf dan ook aan geen reden te zien voor een actieve aanwijzing tot het snel realiseren van woningbouw in Rijnenburg.

Naar verwachting reageert minister Ollongren na het kerstreces op de aangenomen motie.