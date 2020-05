Gemeente Utrecht presenteert richtlijnen voor anderhalvemetersamenleving

De gemeente Utrecht heeft een afwegingskader met richtlijnen voor de anderhalvemetersamenleving gepresenteerd. In het kader staan zes uitgangspunten op basis waarvan gekeken wordt of activiteiten, initiatieven en maatregelen in Utrecht binnen de regels van de anderhalvemetersamenleving wenselijk en haalbaar zijn.

Door de versoepeling van de landelijke coronamaatregelen gaan er komende tijd steeds meer mensen naar buiten en wordt het drukker op straat. Daarom moet volgens de gemeente gekeken worden naar de inrichting en het gebruik van de publieke ruimte in de anderhalvemetersamenleving. “Waar voor de crisis de druk op de openbare ruimte al hoog was, is die in een anderhalvemetersamenleving fors groter. We zullen daarom op korte termijn creatieve oplossingen moeten vinden om met de schaarse openbare ruimte in de stad om te gaan.” Daarvoor is het volgens de gemeente nodig om te spreiden: in de tijd (spitstijd vermijden), in ruimte (gebieden, routes) en van doelgroepen.

De zes uitgangspunten in het kader zijn bedoeld om maatregelen in Utrecht verder uit te kunnen werken. Bij het uitwerken wordt altijd rekening gehouden met de landelijke richtlijnen, zoals anderhalve meter afstand houden en het vermijden van drukte. Het afwegingskader kan ook worden aangepast als bijvoorbeeld de landelijke richtlijnen veranderen.

De uitgangspunten

Gezondheid, veiligheid en toegankelijkheid staan voorop

De landelijke richtlijnen vormen voor dit uitgangspunt een belangrijke basis. Er is extra aandacht voor toegankelijkheid voor iedereen. Ook mensen met een beperking moeten zich in Utrecht veilig kunnen verplaatsen. Bij toegankelijkheid hoort ook dat maatregelen helder en begrijpelijk worden uitgelegd.

Voetganger en fietser krijgen prioriteit

Voetgangers staan op de eerste plaats in gebieden waar weinig ruimte is, zoals de binnenstad en winkelgebieden. Daarna wordt de prioriteit gegeven aan achtereenvolgens fietsers, OV en auto’s. Voetgangers en fietsers staan bovenaan deze lijst omdat ze de minste ruimte innemen en kwetsbaar zijn in de anderhalvemetersamenleving. De auto krijgt een lagere prioriteit omdat die relatief veel ruimte inneemt. Mensen met vitale beroepen moeten wel een auto kunnen gebruiken.

Mogelijk worden op een aantal plekken in de stad verkeersstromen, zoals de fiets en het OV, gecombineerd. Als het nodig is om fietspaden af te sluiten zodat voetgangers meer ruimte hebben, dan kunnen fietsers terecht op de rijbaan of busbaan. Daar wordt de maximumsnelheid dan 30 kilometer per uur.

Meer auto’s in de stad kunnen leiden tot gevaarlijke situaties bij het oversteken van wegen. Ook levert veel autoverkeer fietsfiles en wachtende voetgangers bij verkeerslichten op. De gemeente wil, als het te druk wordt, keuzes maken. Automobilisten met een vitaal beroep en taxi’s, doelgroepenvervoer en logistiek krijgen dan voorrang.

We kiezen in de eerste plaats voor verplaatsen en daarna voor verblijven

Op straten en stoepen komt meer ruimte, zodat iedereen veilig naar de markt, supermarkt, winkel of school kan. De gemeente faciliteert eerst verplaatsingen over korte afstanden, zoals boodschappen doen in de directe omgeving. Bij de verdeling van de ruimte gaat het kunnen verplaatsen (over brede trottoirs) boven het verblijven (het gebruik van bijvoorbeeld bankjes). De gemeente kijkt nog naar richtlijnen voor buitenshuis verblijven, zoals het creëren van meer verblijfsruimte door specifieke plekken aan te wijzen waar activiteiten kunnen plaatsvinden (markt, kiosk, horeca, cultuur en sport).

We faciliteren waar het kan en reguleren waar nodig

De gemeente wil verplaatsingen en verblijven zoveel mogelijk spreiden, om pieken in de drukte tegen te gaan. Utrechters wordt gevraagd drukke tijdstippen en drukke plekken te vermijden, door niet te gaan winkelen op drukke tijden en als forens buiten de spits te reizen.

Fietsparkeerplekken krijgen voorrang boven parkeerplaatsen voor auto’s. De mindervalidenparkeerplaatsen worden ongemoeid gelaten. Fietsparkeren wordt zo ingericht dat voetgangers er op de stoep en in winkelzones geen last van hebben.

We gaan de schaarse ruimte eerst herverdelen, zo nodig herinrichten

De maatregelen die door de gemeente worden voorbereid, zijn relatief eenvoudige maatregelen die makkelijk teruggedraaid kunnen worden. Straten en pleinen worden dan ook niet volledig heringericht. Wel komt er op bepaalde plekken een tijdelijke herverdeling, bijvoorbeeld door parkeerplaatsen tijdelijk geschikt te maken voor terras of fietsparkeren.

Monitoring is de basis voor het nemen van maatregelen

De gemeente gaat monitoren om de effectiviteit, naleving en handhaafbaarheid van de maatregelen te beoordelen. Waarnemingen die in Utrecht worden gedaan, worden vergeleken met landelijke en regionale signalen. Op basis van de monitoring kunnen maatregelen worden aangepast of kunnen extra maatregelen worden genomen.