Gemeente Utrecht sloot onterecht een koffiehuis in Transwijk vanwege bingo-avond

De gemeente Utrecht heeft onterecht besloten dat een koffiehuis in Transwijk dicht moest. Dat heeft de Raad van State bepaald. Het is al de tweede keer dat de gemeente ongelijk krijgt bij de rechter in deze langlopende juridische kwestie.

De zaak draait allemaal om koffiehuis Transwijk. In 2019 trok de toenmalige burgemeester Jan van Zanen de vergunning in van het koffiehuis omdat er illegaal gegokt zou worden. Het ging om een spelletje bingo.

De eigenaar was het niet eens met deze gang van zaken. Hij gaf toe dat er inderdaad tijdens de ramadan een bingo werd georganiseerd maar daarbij zou het gaan om kleine prijzen. Samen met de bekende Utrechtse jurist Kees van Oosten hebben ze de zaak naar de rechter gebracht.

Tweede keer

In 2021 oordeelde de Raad van State al dat het besluit – om de vergunning van de horecazaak in te trekken – van de gemeente niet goed gemotiveerd was. De gemeente moest na de uitspraak opnieuw naar de zaak kijken. Dat leverde echter niks op voor de eigenaar van het koffiehuis. De gemeente besloot nogmaals dat er voldoende redenen waren om de vergunning in te trekken.

Tegen dit nieuwe besluit ging de eigenaar samen met Van Oosten weer in beroep. De Raad van State oordeelt nu wederom dat de gemeente haar huiswerk niet op orde heeft. De motivatie van de gemeente is weer ‘onvoldoende’. Er werd dan wel bingo gespeeld in het koffiehuis, maar de gemeente heeft niet hard kunnen maken dat het om grote bedragen zou gaan. Ook zou de bingo geen gevaar opleveren voor de openbare orde, niet zorgen voor veiligheidsproblemen en ook zou de omgeving van het koffiehuis er geen last van hebben.