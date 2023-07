Gemeente Utrecht start eind dit jaar zoektocht naar huurder begane grond Magazijn de Zon

Met de komst van het Literatuurmuseum en Kinderboekenmuseum naar Magazijn de Zon aan de Oudegracht is het gebouw nog niet helemaal gevuld. De culturele instellingen nemen – als het helemaal rond is – namelijk intrek in de kelder, alle verdiepingen en maar een klein gedeelte van de begane grond. Daarom start de gemeente Utrecht eind 2023 of begin 2024 de zoektocht naar een huurder.

Het Literatuurmuseum / Kinderboekenmuseum zit nu nog in Den Haag, maar moet dat pand binnen enkele jaren verlaten. Het museum was op zoek naar een nieuw onderkomen en diende – naast vijf andere partijen – een plan in om huurder te worden van Magazijn De Zon, het pand op de hoek van de Oudegracht, Stadhuisbrug en Choorstraat. In dit gebouw zat voorheen de Centrale Bibliotheek en boekhandel Broese.

Maar met de komst van de musea uit Den Haag is het gebouw nog niet volledig gevuld. De begane grond, waar de vierkante meter prijs ook hoger ligt, wacht nog op invulling. Daarom gaat de gemeente, die eigenaar is van het pand, weer een huurdersselectie starten, waarmee gezocht wordt naar een geschikte kandidaat.

15 procent

Het is ook wel belangrijk dat er een goede kandidaat wordt gevonden, om zo de begroting op orde te krijgen. De gemeente zegt daarover: “Met de komst van het Literatuurmuseum naar Magazijn De Zon is een belangrijk deel van de businesscase ingevuld. Het resterende deel van de businesscase verwachten we rond te krijgen met de verhuur van de resterende 15 procent van het pand. Op basis van onze marktverkenning verwachten we dat er veel interesse is voor dit deel van het gebouw (begane grond), dus we hebben geen reden om aan te nemen dat de businesscase in gevaar komt.”

Ondertussen wordt er gewerkt aan het nieuwe ontwerp voor het gebouw en moet er begin 2024 een aannemer gevonden worden die de werkzaamheden kan doen. Als alles volgens planning verloopt, zijn de grote werkzaamheden eind 2025 klaar waarna de musea aan de inrichting kunnen beginnen. De opening van het Literatuurmuseum en Kinderboekenmuseum is naar verwachting in 2027.

Geschiedenis

Magazijn De Zon werd gebouwd in meerdere fasen; het oudste deel werd in 1850 gebouwd aan de Stadhuisbrug. In 1898 werd het gebouw gekocht door de zwager en broer van Vroom & Dreesmann, die het Manufacturenwinkel De Zon noemde en er de vierde verdieping op bouwde. Nadat hij zich aansloot bij de firma Vroom & Dreesmann, werd het gebouw tussen 1905 en 1933 flink uitgebreid. Omdat ze ook de eigenaar zijn van een tweede gebouw aan de Oudegracht, besluiten ze de tussenliggende panden aan de Stadhuisbrug en de Oudegracht ook te kopen. Zo ontstond het pand zoals we dat nu nog kennen. De gebouwen zijn sinds 1972 in handen van de gemeente.