Gemeente Utrecht start proefcampagne tegen peukenafval: ‘Maak ’m uit en gooi ’m in de prullenbak’

De gemeente Utrecht start een proefcampagne van december tot eind februari om sigarettenpeuken op straat terug te dringen. “Sigarettenfilters zijn het meest gevonden zwerfafval: zo’n twintig tot 30 procent van al het afval op straat bestaat uit peuken”, meldt de gemeente. “Ze vervuilen het milieu, vergaan bijna niet en zorgen voor een rommelig straatbeeld.”
Met stickers en milieuvriendelijke grondverf test Utrecht op zogenoemde hotspotlocaties een nieuwe aanpak. Het doel is om rokers te stimuleren hun peuk uit te maken en in de prullenbak te gooien. De campagne duurt twaalf weken.
“Je ziet ze overal: sigarettenpeuken”, zegt wethouder Openbare Ruimte Susanne Schilderman. Ongeveer 75 procent van alle peuken belandt in de natuur. “Slecht nieuws, want peuken zijn gemaakt van plastic en bevatten giftige stoffen die het milieu ernstig vervuilen. Eén peuk kan wel 1.000 liter grondwater verontreinigen.” Het opruimen ervan is volgens haar een grote uitdaging, vooral tussen de klinkers. In Utrecht wordt daarom een speciale peukenzuiger ingezet om sigarettenresten uit de kieren te verwijderen.
De proefcampagne
Tijdens de proefcampagne plaatst de gemeente stickers op prullenbakken en sjablonen met milieuvriendelijke melkverf op de stoep. Deze visuele middelen moeten de aandacht trekken en rokers eraan herinneren hun sigaret in de prullenbak te gooien in plaats van op straat. De stickers en sjablonen worden aangebracht bij drie bushaltes in de stad.
Sinds 1 januari 2022 zijn alle bushaltes rookvrij, maar desondanks liggen daar nog veel peuken op de grond. Op de prullenbakken staat de oproep: “Maak ’m uit en gooi ’m in de prullenbak.” Daarnaast worden op deze locaties extra ‘rookvrij’-tegels geplaatst.
De campagne loopt van december tot eind februari. Voor, tijdens en na de proef wordt gemeten hoeveel peuken er liggen. Als het aantal peuken met minimaal 30 procent afneemt, breidt de gemeente de aanpak uit naar andere locaties. In het voorjaar van 2026 worden de resultaten bekendgemaakt en besluit de gemeente over een vervolg.
6 ReactiesReageren
Zolang de rokers vinden dat ze een eigen grondwet + regels hebben en ze zich niet storen aan de “normale” regels hebben die nieuwe tegels 0,0 waarde. Anders lagen er geen peuken op het busstation want daar liggen al tegels. En zolang er niet tegen het roken op zich wordt opgetreden, want er geld een rookverbod dan hebben die campagnes nog minder nut. Ben echt benieuwd of een roker ook thuis een pirouette draaien op het tapijt of parketvloer om een sigaret uit te doen….
Ik vind deze actie onzinnig. Er mag helemaal geen afval op straat gegooid worden. Bestraf de overtreders. Korter kan ik het niet uitdrukken.
Opvallend dat vooral uitgaanspubliek nog rookt, en dan met name studenten. En dat terwijl een pakje sigaretten maar liefst ca 12 euro per stuk kost.
Ambtenaren denken met leuke spreuken en bordjes de veelal asociale peukengooiers te bekeren en zich normaal fatsoenlijk te gedragen.
Het enige dat hier werkt is het geven van boetes voor vervuiling van de omgeving. Kijk hoe Singapore omgaat met vuil op straat. Je ziet daar nog geen ksuwgommetje liggen op straffe van hoge boetes.
Dat is het enige dat werkt maar helaas denken softe figuren dat alles wel vanzelf wel komt.
Heeft de gemeente niets beters te doen?
Gewoon handhaven. Afval op straat gooien is makkelijk te voorkomen en ik ben voor hoge boetes voor Shell op straat gooien of naast de container zetten. Loop achter een roker aan en het is kassa. Gaan de rokers vanzelf ze netjes weggooien of een doosje meenemen waarin je ze mooi kan doven.