Gemeente Utrecht start proefcampagne tegen peukenafval: ‘Maak ’m uit en gooi ’m in de prullenbak’

De gemeente Utrecht start een proefcampagne van december tot eind februari om sigarettenpeuken op straat terug te dringen. “Sigarettenfilters zijn het meest gevonden zwerfafval: zo’n twintig tot 30 procent van al het afval op straat bestaat uit peuken”, meldt de gemeente. “Ze vervuilen het milieu, vergaan bijna niet en zorgen voor een rommelig straatbeeld.”

Met stickers en milieuvriendelijke grondverf test Utrecht op zogenoemde hotspotlocaties een nieuwe aanpak. Het doel is om rokers te stimuleren hun peuk uit te maken en in de prullenbak te gooien. De campagne duurt twaalf weken.

“Je ziet ze overal: sigarettenpeuken”, zegt wethouder Openbare Ruimte Susanne Schilderman. Ongeveer 75 procent van alle peuken belandt in de natuur. “Slecht nieuws, want peuken zijn gemaakt van plastic en bevatten giftige stoffen die het milieu ernstig vervuilen. Eén peuk kan wel 1.000 liter grondwater verontreinigen.” Het opruimen ervan is volgens haar een grote uitdaging, vooral tussen de klinkers. In Utrecht wordt daarom een speciale peukenzuiger ingezet om sigarettenresten uit de kieren te verwijderen.

De proefcampagne

Tijdens de proefcampagne plaatst de gemeente stickers op prullenbakken en sjablonen met milieuvriendelijke melkverf op de stoep. Deze visuele middelen moeten de aandacht trekken en rokers eraan herinneren hun sigaret in de prullenbak te gooien in plaats van op straat. De stickers en sjablonen worden aangebracht bij drie bushaltes in de stad.

Sinds 1 januari 2022 zijn alle bushaltes rookvrij, maar desondanks liggen daar nog veel peuken op de grond. Op de prullenbakken staat de oproep: “Maak ’m uit en gooi ’m in de prullenbak.” Daarnaast worden op deze locaties extra ‘rookvrij’-tegels geplaatst.

De campagne loopt van december tot eind februari. Voor, tijdens en na de proef wordt gemeten hoeveel peuken er liggen. Als het aantal peuken met minimaal 30 procent afneemt, breidt de gemeente de aanpak uit naar andere locaties. In het voorjaar van 2026 worden de resultaten bekendgemaakt en besluit de gemeente over een vervolg.