Utrechters kunnen Rookvrij-stoeptegel aanvragen om rokers te ontmoedigen

Utrechters kunnen vanaf nu een stoeptegel met het ‘Rookvrij’-logo aanvragen bij de gemeente. Op deze manier kan zichtbaar worden gemaakt dat zij liever niet willen dat mensen roken of vapen bij hun huis of (bedrijfs)gebouw. Deze maatregel draagt bij aan de Rookvrije Generatie.

De speciale stoeptegel dient als verzoek aan bezoekers en voorbijgangers om ergens anders te gaan roken. Ondanks dat de tegel geen officieel rookverbod is, geeft het wel een duidelijk signaal af. Eelco Eerenberg, wethouder Volksgezondheid, benadrukt het belang van zo’n tegel: “Roken is een groot risico voor de gezondheid en de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Daarbij is nicotine zeer verslavend. Met een stoeptegel kunnen inwoners en ondernemers in de stad rokers er vriendelijk op wijzen dat daar niet gerookt kan worden.”

Rookvrije Generatie in 2035

De gemeente Utrecht wil dat kinderen in Utrecht kunnen opgroeien zonder in aanraking te komen met rook. Daarnaast willen ze dat steeds minder Utrechtse jongeren starten met roken of vapen. Om het doel ‘een Rookvrije Generatie in 2035’ te halen, zijn de rookvrije zones volgens de gemeente een belangrijke stap in de goede richting.

Op veel plekken waar kinderen komen – zoals musea, schoolterreinen, zwembaden, kinderboerderijen, speeltuinen, sportparken en bushaltes – mag al langer niet meer gerookt worden in Utrecht.

Rookvrije Terrassen Alliantie

Ook op andere plekken in de stad wordt geprobeerd de rookvrije generatie in 2035 te kunnen realiseren. Zo is de gemeente Utrecht eind juni een zogenoemde ‘Rookvrije Terrassen Alliantie’ gestart, waarbij een aantal lokale horecaondernemers de handen ineen slaat om roken nog verder terug te dringen. Ondernemers die hun terras rookvrij willen maken, konden gratis advies inwinnen en promotiemateriaal krijgen waarmee zij aan hun klanten kunnen laten zien dat roken verboden is. Onder meer de Winkel van Sinkel, Taplokaal Gist en IJs & Zopie deden hieraan mee.

Je kunt de Rookvrij-tegel hier aanvragen.