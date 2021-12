Gemeente Utrecht trekt in 2022 nog meer geld uit voor groene daken

De gemeente Utrecht wil het subsidieplafond voor groene daken in 2022 verhogen naar 700.000 euro. Ook moeten de regels voor het aanvragen van de subsidie flexibeler worden.

Veel Utrechters willen meer groen in de omgeving en daarom stijgt de populariteit van de groene daken. Met een financiële bijdrage van de gemeente is het voor veel inwoners van de stad mogelijk om een groen dak te laten aanleggen.

Komend jaar wil de gemeente daarom 700.000 euro beschikbaar stellen voor het aanleggen van groene daken. Of het subsidiebedrag met 200.000 euro verhoogd wordt, is nog niet zeker. Hier moet de gemeenteraad nog een besluit over vormen.

In 2019 was er voor groene daken nog 100.000 euro beschikbaar vanuit de gemeente. In 2020 lag er aanvankelijk een bedrag van 150.000 euro apart, maar dat moest in april al worden opgehoogd naar 500.000 euro. In 2021 zat er 550.000 euro in het potje. In september was dat alweer op.

Flexibeler

Daarbij moet het aanvragen van een subsidie soepeler worden. Het is nu nog verplicht om vooraf een aanvraag te doen. Na het aanleggen van het groene dak doen ze nog een subsidieaanvraag. De gemeente zegt nu veel werk te hebben aan het verwerken van deze aanvragen.

Het is de bedoeling dat het vanaf januari 2022 mogelijk wordt om alleen achteraf een subsidieaanvraag te doen. Vooraf aanvragen moet wel mogelijk blijven, vindt de gemeente, voor mensen die grotere of verzamelaanvragen willen doen.

Voor de gemeente zelf moet de subsidieregeling evengoed flexibeler worden. De maximale behandeltijd van de aanvragen rekt daarom op naar 13 weken. Alle aanvragen verwerken binnen de huidige 8 weken, dat blijkt niet altijd mogelijk volgens gemeente Utrecht.

Biodivers

Tussen het sedumdak en het groene dak met struiken en bomen komt een nieuwe variant: het biodiverse dak met kruiden. Dit houdt meer water vast dan een sedumdak, maar is duurder om aan te leggen. Hiervoor komt een apart maximaal subsidiebedrag van 35 euro per vierkante meter.