Gemeente Utrecht: ‘UIT-week moet nu vooral digitaal plaatsvinden’

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaat de gemeente Utrecht waarschijnlijk twee evenementenvergunningen voor de UIT-week intrekken. Ook wordt onderzocht onder welke voorwaarden fysieke bijeenkomsten tijdens de introductieweek voor studenten wel plaats kunnen vinden.

Het kabinet heeft donderdag tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat studieverenigingen en studentensportverenigingen alleen fysieke activiteiten mogen organiseren als deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Daarnaast moeten deze bijeenkomsten aan strikte voorwaarden voldoen zoals een eindtijd van 22.00 uur, een beperkte groep mensen en een verbod op alcohol.

De gemeente heeft de afgelopen periode al met verschillende studentenverenigingen om tafel gezeten over de UIT-week. Nu moeten de gemaakte plannen dus weer worden aangepast.

Volgens de gemeente moeten de activiteiten van de UIT-week nu vooral digitaal plaatsvinden. Waarschijnlijk betekent dit ook dat twee vergeven evenementenvergunningen worden ingetrokken. “De precieze voorwaarden waaronder fysieke bijeenkomsten gericht op sport en studie van onderwijsinstellingen, sportverenigingen en studieverenigingen mogelijk plaats kunnen vinden, worden nog nader uitgewerkt”, aldus de gemeente.

Belang

D66, VVD en CDA zeggen dat een warm welkom voor nieuwe studenten in de stad cruciaal is. Zij vragen de gemeente dan ook om zo snel mogelijk met duidelijkheid te komen over wat wel en niet mag. Ook willen ze dat het belang van een goede introductie wordt uitgesproken richting het kabinet.

De UIT-week staat dit jaar gepland van 10 tot en met 12 augustus. Hoe de introductie er precies uit gaat zien is dus nog onduidelijk.