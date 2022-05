Gemeente Utrecht vangt bot in rechtszaak over huurprijzen Wilhelminawerf

De rechtbank heeft de gemeente Utrecht in het ongelijk gesteld in de zaak die werd aangespannen tegen ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP). De partijen waren het niet eens over de huurprijzen van de woningen aan de Wilhelminawerf.

Hoe zit deze zaak ook alweer in elkaar? Ontwikkelaar KondorWessels Projecten is verantwoordelijk voor een nieuwbouwproject in de Merwedekanaalzone. Het project met vier appartementsgebouwen met 167 woningen heeft de naam Wilhelminawerf gekregen.

Over de hoogte van de huurprijzen zouden afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente en KWP. Maar, volgens de gemeente houdt de ontwikkelaar zich nu niet aan deze afspraken. KondorWessels zegt dat er helemaal geen harde afspraken zijn gemaakt.

De ontwikkelaar stuurde in 2016 wel een document naar de gemeente met daarin huurprijzen, maar dat was slechts informerend en zou geen bindend karakter hebben. Daarom zou het niet erg zijn dat de huurprijzen nu hoger liggen. De gemeente was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter.

Rechtbank

De zitting vond eerder deze week plaats. De inhoudelijke casus werd toegelicht bij de rechtbank en er zijn volgens de gemeente nog enkele vragen gesteld. Daarna is meteen mondeling een vonnis uitgesproken.

“Tot onze teleurstelling heeft de rechtbank de vordering van de gemeente afgewezen.” De rechtbank zou hebben geoordeeld dat er in alle correspondentie tussen beide partijen geen juridisch bindende afspraken zijn gemaakt over de huurprijzen.

De schriftelijke motivering van de rechtbank wordt binnen twee weken verwacht.