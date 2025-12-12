Binnen de provincie Utrecht gebeuren de meeste auto-inbraken in onze stad

Gemeente Utrecht noteerde in 2025 het hoogste aantal auto-inbraken binnen de provincie. Dat blijkt uit cijfers van Inleaseautos.nl. Utrecht wordt op dit lijstje gevolgd door Amersfoort en Nieuwegein.

Utrecht heeft met 3115 auto-inbraken het hoogste aantal binnen de provincie. Na Utrecht komt Amersfoort met 498 en Nieuwegein met 350 inbraken in motorvoertuigen in 2025.

Gemeente Utrecht is echter niet de stad met het hoogste aantal inbraken van heel Nederland. Boven Utrecht staan de gemeente Rotterdam met 3167 inbraken en de gemeente Amsterdam met 5645 inbraken.

Verschillen binnen de provincie

Binnen de provincie zijn de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein dus verantwoordelijk voor het grootste deel van de incidenten. Maar de aantallen per gemeente verschillen sterk binnen de provincie.

Aan de onderkant van de lijst met inbraken staan onder meer Rhenen (19 incidenten), Eemnes (15 incidenten), Wijk bij Duurstede (13 incidenten) en Bunschoten (11 incidenten). Helemaal onderaan, waar de aantallen nog lager liggen, bevinden zich Renswoude (7 incidenten), Oudewater (6 incidenten), Lopik (5 incidenten) en Montfoort (2 incidenten).