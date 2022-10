Gemeente Utrecht vervangt ‘loertoeter’ die kijkje in middeleeuws riool onder Mariaplaats mogelijk maakt

De gemeente Utrecht gaat de ‘loertoeter’ op de Mariaplaats vervangen. Met het apparaat, dat tegenover de ingang van Bison Bowling staat, kunnen voorbijgangers een kijkje nemen in het middeleeuwse riool dat zich daar nog bevindt. De loertoeter – een soort periscoop – is echter kapot en verouderd, dus komt er een nieuwe.

Onder de Mariaplaats ligt een middeleeuws riool, dat beter bekend is als ‘de slokop van St. Marie’. De slokop was eerst een grachtje op het immuniteitsterrein van St. Marie. Later werd het grachtje overdekt en in gebruik genomen als riool.

In 1958 raakte het riool buiten gebruik, vanwege de bouw van het kantoor van de Steenkolen Handelsvereniging (het SHV-gebouw). Tijdens deze werkzaamheden is een deel van het middeleeuwse riool verwijderd, maar er is dus ook een deel bewaard gebleven.

Utrechtse uitvinding

Voorbijgangers kunnen dankzij de loertoeter op de Mariaplaats een kijkje nemen onder de grond. Op die manier is een aantal meter van het middeleeuwse riool te zien. “De loertoeter is 35 jaar geleden uitgevonden én geplaatst door een Utrechtse gemeenteambtenaar”, legt wethouder Rachel Streefland uit. “Dat maakt het ook meteen iets om trots op te zijn.”

De loertoeter is dus al 35 jaar oud en inmiddels kapotgegaan. Daarom wordt het apparaat verwijderd en vervangen door een nieuwe. Volgens de wethouder was er geen twijfel of er een nieuwe loertoeter moest komen. “De loertoeter is een iconische manier om de Utrechtse voorbijgangers een middeleeuwse parel onder de grond te laten zien”, zegt Streefland.

3D-foto’s

De werkzaamheden zijn donderdag begonnen, met het verwijderen van de oude loertoeter. De gemeente gaat met behulp van 3D-foto’s onderzoek doen naar nieuwe technieken om het middeleeuwse riool nog beter zichtbaar te maken. Daarna wordt gekeken hoe een nieuwe loertoeter geplaatst kan worden.

De nieuwe loertoeter komt overigens niet op precies dezelfde plek als nu. Het apparaat staat namelijk midden op de looproute naar Utrecht Centraal, wat zorgt voor hinder. De nieuwe loertoeter komt daarom naast de looproute te staan. In april 2023 moeten de werkzaamheden klaar zijn.