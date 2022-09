Gemeente Utrecht vindt het niet nodig om Laan van Moskou andere naam te geven

De Laan van Moskou in Utrecht blijft gewoon de Laan van Moskou. De Utrechtse fractie van de PvdA had aan het gemeentebestuur gevraagd of de onbebouwde straat geen nieuwe naam moest krijgen ‘gegeven de huidige geopolitieke situatie’. Daar gaat de gemeente niet in mee.

De Laan van Moskou ligt in Leidsche Rijn. De naam stamt uit 2014 toen meerdere straten in de nieuwbouwwijk vernoemd werden naar hoofdsteden. In hetzelfde gebied liggen onder meer ook de Athenestraat, Laan van Sarajeveo en de Belgradostraat. Een groot gedeelte van de buurt met hoofdsteden is overigens nog onbebouwd.

Het gemeentebestuur laat op vragen van de PvdA weten niet van plan te zijn om de Laan van Moskou een andere naam te geven. “De stad Moskou heeft een rijke geschiedenis evenals andere hoofdsteden die in dit deel van Leidsche Rijn zijn vernoemd.” Ook zou het aanpassen van de naam vele aanpassingen van (toekomstige) bewoners en bedrijven vragen.

De PvdA opperde nog om de straat Laan van Kyiv te noemen, als ‘steun en eerbetoon voor de honderden Oekraïense vluchtelingen die nu in Utrecht verblijven’. Er is echter ook al een Weg van Kiev in Leidsche Rijn, dus een Laan van Kyiv zou voor verwarring kunnen zorgen.