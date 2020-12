Gemeente Utrecht vindt Tolsteeg meest geschikte locatie voor islamitische begraafplaats

De gemeente Utrecht wil in de stad een islamtische begraafplaats aanleggen. Naar aanleiding van binnengekomen verzoeken werd onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat een deel van begraafplaats Tolsteeg de meest geschikte locatie is.

De gemeente kreeg afgelopen zomer van verschillende moslimorganisaties het verzoek om in Utrecht een islamitische begraafplaats aan te leggen. Daarbij is een belangrijk punt dat islamitische graven in principe niet geruimd worden.

Zo’n 12 procent van de Utrechtse inwoners is moslim, maar islamitische begraafplaatsen ontbreken, aldus de gemeente. Bovendien raken de twee islamitische begraafplaatsen die er zijn in Nederland momenteel in hoog tempo vol. De begraafplaats die de gemeente in Utrecht wil realiseren, moet er vooral voor mensen uit Utrecht zelf komen.

De gemeente wil om juridische redenen graag dat de exploitant van de begraafplaats een ‘kerkgenootschap’ wordt, of in dit geval een ‘religieuze organisatie met lokale maatschappelijke relevantie’. Welke organisatie het wordt, is nog niet bekend.

Tolsteeg

De meest geschikte locatie van de islamitische begraafplaats is volgens de gemeente een gedeelte van de gemeentelijke begraafplaats Tolsteeg. De behoefte aan traditioneel begraven in de westerse begraafcultuur neemt af, stelt de gemeente. Er wordt bijvoorbeeld veel meer gecremeerd.

Om die reden is een deel van de begraafplaats in Tolsteeg al zeker 15 jaar niet meer in gebruik. Hier kan langdurig een islamitische begraafplaats komen. De voorzieningen zijn er bovendien al, zegt de gemeente.

Kovelswade en Daelwijck

Op begraafplaats Kovelswade in Utrecht-Oost en Daelwijck in Overvecht zijn al delen ingericht als islamitische begraafplaats. Belangrijk is dat overleden moslims met het hoofd richting Mekka liggen. Ook mag er per graf maar één persoon worden begraven en wordt een graf in principe niet geruimd.

Het Utrechtse college informeert de gemeenteraad in maart 2021 opnieuw over de voortgang. “We zijn ons ten volle bewust van de urgente maatschappelijke behoefte en willen daarom spoedig en zorgvuldig de voorwaarden scheppen zodat een Islamitische begraafplaats kan worden gerealiseerd.”