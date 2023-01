Gemeente Utrecht volgt discussie rondom helmplicht voor E-bikes met ‘veel interesse’

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk zegt de discussie rondom een helmplicht voor elektrische fietsen met ‘veel interesse’ te volgen. Dit zei ze in antwoord op vragen van GroenLinks, waarin werd verzocht een helmplicht voor zogenoemde fatbikes te onderzoeken.

Fatbikes zijn elektrisch aangedreven tweewielers waarop de pedalen gebruikt kunnen worden om voort te bewegen, maar ze kunnen ook rijden zonder dat er getrapt wordt. Deze ‘fietsen’ hebben veelal dikke banden. “Voor fatbikes gelden de regels die voor elektrische fietsen gelden. Ze mogen alleen de weg op als ze niet harder kunnen dan 25 kilometer per uur en een vermogen hebben van minder dan 250 watt”, zegt GroenLinks.

De partij ziet echter dat er steeds vaker niet-goedgekeurde fatbikes op straat rijden. “Door hun snelheid brengen ze ook de verkeersveiligheid in gevaar, zegt onder meer de Inspectie Leefomgeving en Transport.” GroenLinks heeft daarom gevraagd welke mogelijkheden het college heeft om te pleiten voor een landelijke helmplicht voor fatbikebestuurders.

Geen verschil

De wethouder zegt dat er juridisch gezien nog geen verschil is tussen elektrische fietsen en fatbikes. “Op dit moment is de Rijksoverheid bezig om te kijken of het opvoeren van elektrische fietsen verboden kan worden en ook hoe dat beter gehandhaafd kan worden. Dat is voor ons een belangrijk traject om op mee te liften. We kijken mee, maar gaan in de tussentijd niet zelf acties organiseren.”

Daarnaast zegt Van Hooijdonk dat er op dit moment discussie is over het wel of niet invoeren van een helmplicht voor elektrische fietsen. “De ene zegt dat je er niet aan moet beginnen. De E-bike heeft veel positieve effecten en een helmplicht kan meer kapot maken dan je lief is. Maar er zijn ook mensen, uit bijvoorbeeld de medische wereld, die zeggen dat het veel veiliger is. Vooralsnog hebben wij niet de positie ingenomen dat we vinden dat een helm verplicht wordt voor E-bikes. Ik volg de discussie wel met veel interesse.”