Gemeente Utrecht was niet opgewassen tegen complex dossier en heeft nu 930.000 euro betaald

De gemeente Utrecht was naar eigen zeggen niet ‘opgewassen’ tegen het complexe dossier dat ontstond nadat een bewoner 120 beroepen indiende. Deze inwoner heeft nu recht op ruim 930.000 euro aan dwangsommen omdat er vaak te laat en in sommige gevallen niet is gereageerd. De hele gang van zaken wordt nu door een externe partij onderzocht.

Vorige maand werd bekend dat de gemeente ruim 930.000 euro moet betalen aan een inwoner omdat er niet adequaat is gereageerd op de bezwaren die deze man heeft ingediend. De rechtszaak waarin dit werd bepaald stond niet op zichzelf maar was onderdeel van langdurig juridisch conflict tussen de inwoner, zijn buurman en de gemeente. Het conflict zou in 2017 zijn begonnen en gaat over de bouwtechnische staat van het pand van de bewoner, en die van zijn buurman.

De bewoner tekende vaak bezwaar aan tegen beslissingen van de gemeente en ging vervolgens ook in beroep. Ook vroeg de bewoner vaak documenten op bij de gemeente. Het gemeentebestuur reageerde vaak traag, of gewoon helemaal niet.

Door de uitspraken van de rechtbank en door het nog steeds uitblijven van beslissingen van het college zijn er inmiddels grote geldbedragen aan dwangsommen verbeurd, die het college aan eiser moet betalen. Het gaat in totaal om zo’n 930.000 euro.

Vragen

De Utrechtse fractie van de VVD stelde in augustus schriftelijke vragen over de kwestie. In antwoord daarop schrijft het college dat de ‘uitzonderlijke omvang en complexiteit van het dossier’ redenen zijn voor het niet goed afhandelen van de bezwaren.

“Er is ingegrepen op een te laat tijdstip, onder meer door intensieve inzet op het verkrijgen van overzicht en inzicht in de kluwen van door elkaar lopende procedures en door het regelen van extra capaciteit, maar wij moeten met u constateren dat de huidige reguliere werkwijze en organisatie tegen een dergelijke mate van complexiteit niet opgewassen is gebleken.”

Onderzoek

De gemeente zegt daarnaast dat de kwestie ‘zodanig uit de hand is gelopen’ dat er nu een extern onderzoek wordt ingesteld. Daaruit moet naar boven komen wat er gedaan moet worden om zorgvuldig en betrouwbaar, ook in het geval van complexe situaties, op tijd te kunnen antwoorden.

Vooruitlopend op dit onderzoek kan de gemeente tot slot al wel concluderen dat het probleem met name zit in het niet op tijd herkennen van relaties met andere procedures en daar de capaciteit goed op af stemmen.