Gemeente Utrecht wil minimumloon van 14 euro bij nieuwe aanbestedingen

De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of leveranciers die hun medewerkers het minimum uurloon van 14 euro betalen een streepje voor kunnen krijgen bij aanbestedingen. 14 euro is het minimum uurloon in de gemeentelijke cao, maar volgens de gemeente ligt het bedrag in de meeste sectoren lager. Utrecht wil nu kijken wat er financieel en juridisch mogelijk is om dat te veranderen.

Wethouder Susanne Schilderman zegt dat het misschien vanzelfsprekend klinkt om alleen met bedrijven samen te werken die niet minder dan een minimum uurloon van 14 euro bieden. “Maar de werkelijkheid is helaas anders. Het duurt nu te lang voordat landelijk een hoger minimum is opgenomen in wetgeving en cao’s”, aldus Schilderman.

Het minimumloon van 14 euro geldt binnen de gemeente al wel voor beveiliging en inhuur van personeel en uitzendkrachten. Beveiligers vallen namelijk onder de gemeentelijke cao en ingehuurd personeel en uitzendkrachten krijgen ook volgens die cao betaald. Andere sectoren – zoals schoonmaak en catering – vallen onder een andere cao, waarin de 14 euro nog niet als minimumloon is vastgelegd. Als het aan de gemeente ligt, komt daar dus verandering in.

Het bedrag van 14 euro bestaat uit het brutominimumloon voor volwassenen, exclusief toeslagen, eindejaarsuitkeringen en andere bijkomende inkomsten. Het bedrag is alleen van toepassing op werkzaamheden die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd en geldt niet voor bijvoorbeeld onderaannemers, toeleveranciers, door de leverancier ingehuurd personeel, stagiairs.

Streepje voor

De gemeente gaat eerst per opdracht kijken of die geschikt is voor ‘inbesteden’, wat inhoudt dat medewerkers in dienst komen en onder de gemeentelijke cao vallen. Dat is bijvoorbeeld gebeurt met de beveiligers, die nu bij de gemeente in dienst zijn. De gemeente weet bij inbesteden zeker dat mensen ook echt het uurloon van 14 euro ontvangen. Daarnaast gaat de gemeente met marktpartijen in gesprek om hen te stimuleren het minimum uurloon van 14 euro op te nemen in de arbeidsvoorwaarden.

Wethouder Schilderman: “We vinden het belangrijk dat bedrijven die in Utrecht actief zijn of diensten verlenen aan de gemeente minimaal 14 euro per uur betalen aan hun werknemers. Daarom gaan we de komende tijd onderzoeken bij welke aanbestedingen leveranciers hoger kunnen scoren als ze hieraan meewerken.”