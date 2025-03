Gemeente Utrecht wil sekswerkers in parkeergarage Paardenveld, ondanks bezwaren van omwonenden

Het idee om sekswerkers in parkeergarage Paardenveld te faciliteren, lijkt te worden doorgezet. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) stelt de raad voor om in te stemmen met het voorstel, ondanks omwonenden die hun zorgen hebben geuit.

Lange tijd was het de vraag wat de nieuwe invulling van parkeergarage Paardenveld in het centrum van de stad zou moeten worden, totdat de optie van een sekswerklocatie ter sprake kwam. Een kleinschalige sekswerklocatie als onderdeel van parkeergarage Paardenveld is volgens de gemeente een goed idee omdat zelfstandige sekswerkers daar op een veilige manier hun werk kunnen doen.

Kansen

Voordat het idee van de sekswerklocatie definitief werd doorgevoerd, is eerst het gesprek aangegaan met verschillende partijen. Met name een groep inwoners van Wijk C heeft daarbij hun zorgen geuit, zegt de gemeente. Er wordt door hen gevreesd voor onveiligheid en overlast, schrijft de gemeente.

Toch wil het college van B&W de nieuwe sekswerklocatie doorzetten, onder meer vanwege de gesprekken met andere belanghebbenden zoals sekswerkers, Belle Hulpverlening, De Sekswerk Alliantie Destigmatisering (SWAD) en de politie.

Bovendien zijn er ook een hoop voordelen aan de locatie van de parkeergarage, merkt de gemeente op. Zo is er veel levendigheid wat bijdraagt aan een grotere sociale controle, is er discretie voor sekswerkers en hun klanten, en is de parkeergarage goed te bereiken. Ook bouwkundig zou een sekswerkbedrijf goed te realiseren zijn.

Overlast

Als het plan van het college doorgaat, komen er maximaal vijftien kamers op de locatie. Het is volgens de gemeente dan ook niet waarschijnlijk dat er veel overlast zal zijn. “Doordat het gaat om een sekswerkbedrijf zonder ramen is er geen wandelend/kijkend publiek. Daarnaast komen er alleen klanten die een afspraak hebben.”

Wat betreft de veiligheid van de sekswerkers en hun klanten, ziet de gemeente een rol weggelegd voor de mogelijke, nieuwe exploitant. “Daarbij heeft ook hulpverlening een

belangrijke rol in het ondersteunen van sekswerkers bij hun zelfredzaamheid en bij

de begeleiding van sekswerkers als zij kiezen voor werk in een andere branche.”

Nieuwe invulling

De nieuwe invulling van de parkeergarage Paardenveld bedraagt niet alleen een sekswerklocatie. Van de 390 huidige parkeerplekken blijven er zo’n 190 parkeerplekken bestaan. Bovendien moet er een publiek toegankelijk dak komen met een ‘commercieel programma’, met groen en horeca.