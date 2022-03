Gemeente Utrecht wil wel af van Russisch gas, maar ziet opzeggen contract niet als oplossing

De gemeente Utrecht zegt het liefst vandaag al te stoppen met de afname van Russisch gas, maar voegt daaraan toe dat zoiets makkelijker is gezegd dan gedaan. Nederland is namelijk deels afhankelijk van dit gas, ‘ongeacht de gecontracteerde leverancier’. Een alternatief is op dit moment simpelweg niet voorhanden, zegt de gemeente.

Op 24 februari, de dag waarop Rusland grootschalig Oekraïne binnenviel, riepen bijna alle Utrechtse politieke partijen het gemeentebestuur op om geen gas meer af te nemen van Gazprom. Het gaat dan specifiek om het gas dat de gemeente zelf afneemt, waarmee bijvoorbeeld het eigen vastgoed wordt verwarmd.

Woensdag reageerde het college op de oproep van de fracties. Daarin is te lezen dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen het contract dat de gemeente heeft met het Russische bedrijf Gazprom en het afnemen van Russisch gas. “Het huidige contract met Gazprom opzeggen leidt er niet toe dat we geen Russisch aardgas meer afnemen of stoppen met het spekken van de Russische staatskas.”

Beurs

Het is volgens het college namelijk zo dat alle leveranciers handelen op dezelfde beurs en dat er geen zicht is op waar het gas vandaan komt. In Nederland zou zo’n 15 procent van het gas uit Rusland komen. “Daarmee bestaat de kans dat de gemeente […] een deel Russisch gas afneemt, ongeacht de gasleverancier waarmee een leveringscontract is afgesloten.”

De gemeente heeft voor de levering van het gas aan de gemeentelijke gebouwen niet direct met Gazprom een contract afgesloten, maar met een dochtermaatschappij. Deze onderneming is gevestigd in Nederland en valt daarmee niet onder het sanctiebeleid. Dit contract loopt nog tot en met 1 januari 2024.

Nieuw contract

Zoals hierboven al beschreven is het ontbinden van dit contract volgens de gemeente niet de oplossing om Rusland in de portemonnee te raken. Wel wordt samen met andere gemeenten gekeken welke mogelijkheden en welke afwegingen er eventueel gemaakt moeten worden in een nieuw contract.

Tot slot zegt de gemeente vaart te willen maken met het verduurzamen van het eigen vastgoed.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.