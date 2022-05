Gemeente Utrecht zet ‘alle energie’ in om tot alternatief voor verbreding A27 te komen

De gemeente zegt samen met de provincie Utrecht te werken aan een alternatief voor de verbreding van de A27. Eerder dit jaar liet Den Haag weten vast te willen houden aan het Tracébesluit dat onder het vorige kabinet tot stand was gekomen. Tegelijkertijd zei de minister Harbers open te staan voor een mogelijk alternatief.

Het Tracébesluit omhelst niet alleen de verbreding van de A27, maar heeft betrekking op een groter deel van de Ring Utrecht. De plannen voor de A27 bij Amelisweerd zijn echter het meest controversieel. De gemeente, provincie en vele inwoners van Utrecht zien deze verbreding namelijk niet zitten.

Toen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eind maart liet weten vast te willen houden aan het Tracébesluit, dienden verschillende Utrechtse politieke partijen schriftelijke vragen in. D66, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en CDA wilden onder meer weten hoe het ervoor stond met het alternatief.

Contouren

Het college schrijft nu in een reactie op die vragen dat de gemeente en provincie Utrecht samen met omliggende gemeenten daaraan werken. De verwachting is dat de eerste contouren van dit alternatief in het derde kwartaal van dit jaar verschijnen. “Verdere uitwerking en onderbouwing volgt dan daarna”, aldus het college.

Het college zegt daarnaast ‘tijd en ruimte’ gekregen te hebben van de minister. “Daarbij zijn geen afspraken gemaakt over een termijn, maar uiteraard ziet de minister, gelet op de verstedelijkings- en mobiliteitsopgave, het alternatief graag snel tegemoet.”

Energie

In een brief aan de Tweede Kamer zou minister Harbers het volgende hebben aangegeven: “Indien het alternatief gelijkwaardig is kan eventueel het vastgestelde Tracébesluit worden gewijzigd.”

Deze toezegging geeft het college de ‘zekerheid’ dat het kabinet het alternatief overneemt als het een ‘gelijkwaardige oplossing voor de bereikbaarheidsopgave’ is. “We zetten dan ook al onze energie in om tot een goed alternatief te komen.”