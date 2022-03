Ministerie houdt toch vast aan verbreding van A27 bij Amelisweerd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat vasthouden aan het Tracébesluit dat er ligt voor de Ring Utrecht A27/A12. Tegelijkertijd staat het ministerie nog wel open voor overleg over een mogelijk alternatief, maar dat is nu nog niet voorhanden.

Het ministerie van IenW, de gemeente en de provincie Utrecht zijn in gesprek gegaan over de verbreding van de ring, waar al lange tijd veel discussie over is. Vooral de verbreding van de A27 roept veel kritiek op, omdat daarvoor een deel van natuurgebied Amelisweerd moet verdwijnen. Ook de gemeente en provincie Utrecht zijn tegen de verbreding van de A27.

De Tweede Kamer verklaarde het onderwerp begin vorig jaar controversieel, wat inhoudt dat het vorige kabinet geen besluit meer kon nemen. In het nieuwe coalitieakkoord werd weer gesproken over de verbreding en nu lijkt er dus een besluit te zijn genomen.

Belangen

“Het is begrijpelijk dat de keuze voor de aanpak van de Ring Utrecht de gemoederen bezighoudt. Tegelijk speelt het belang van de woningbouw, bereikbaarheid en verkeersveiligheid”, schrijft minister Harbers woensdag aan de Tweede Kamer.

Het ministerie heeft om die reden besloten aan het Tracébesluit vast te houden en de procedure voort te zetten. De schop gaat echter niet gelijk in de grond en er zijn daarom nog mogelijkheden om alternatieven aan te dragen. Verschillende partijen in de regio werken aan een mogelijk alternatief, maar dat is nu nog niet gereed. Als dat wel het geval is, wil het ministerie opnieuw met de regio in overleg treden. “Indien het alternatief gelijkwaardig is kan eventueel het vastgestelde Tracébesluit worden gewijzigd”, aldus de minister.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.