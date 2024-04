Gemeente Utrecht ziet komst coffeeshop wel zitten; rechter wil meer verkeersonderzoek zien

De gemeente Utrecht meent dat de komst van een nieuwe coffeeshop op de Griffioenlaan goed past binnen het beleid. Qbuzz zit er echter niet meteen om te springen. De busmaatschappij stapte naar de rechtbank; de rechter meent dat er in ieder geval meer verkeersonderzoek moet plaatsvinden.

De Griffioenlaan ligt naast P+R Westraven, een uithoek van Utrecht. Niet een plek waar men meteen een coffeeshop verwacht. Maar dat is ook juist de bedoeling. Om concentratie van coffeeshops in bijvoorbeeld de binnenstad tegen te gaan, ziet de gemeente wel wat in een wietverkooppunt op deze plek. Er zijn geen woningen vlakbij, maar wel verschillende uitvalswegen. Het moet dan ook een drive-through coffeeshop worden.

Busmaatschappij

De ondernemer vroeg een vergunning aan, en die werd verleend. Qbuzz heeft echter zorgen. Nabij de nieuwe coffeeshop ligt namelijk de busstalling en de busmaatschappij vreest voor verkeersproblemen. Daarom stapte Qbuzz naar de rechtbank. De rechter besloot dat er extra verkeersonderzoek moet plaatsvinden.

De vergunning werd niet volledig van tafel geveegd, het gebrek aan degelijk onderzoek kan – zo oordeelde de rechter – namelijk hersteld worden. De gemeente heeft laten weten extra verkeersonderzoek te laten doen en dan wordt de vergunning opnieuw beoordeeld. Tot die tijd mag de ondernemer de zaak niet openen.

De coffeeshop zit er overigens niet voorgoed, de ondernemer krijgt een tijdelijke vergunning voor zeven jaar die eventueel nog met een paar jaar verlengd kan worden. Uiteindelijk moet er gebouwd gaan worden in het gebied en dan is er geen plek meer voor de horecazaak.