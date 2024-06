Gemeente Utrecht zoekt plekken in en rond binnenstad om afval op te slaan; mogelijk onder trappen Oudegracht

De manier waarop in Utrecht het huisafval wordt ingezameld is de afgelopen jaren veranderd, maar in de binnenstad staat de gemeente naar eigen zeggen voor een ‘flinke uitdaging’. Vanwege onder meer de kwetsbare historische ondergrond moet in het centrum noodgedwongen een andere manier gevonden worden dan nu in de rest van de stad wordt toegepast. Een van de oplossingen die verder onderzocht worden zijn zogenoemde hubs in en rond de binnenstad, en het tijdelijk opslaan van afval onder de brandtrappen aan de Oudegracht.

In bijna heel Utrecht is inmiddels ‘Het Nieuwe Inzamelen’ ingevoerd. Bij deze manier van inzamelen is het idee dat papier en karton, groente-, fruit-, etensresten en tuinafval, en restafval gescheiden worden ingezameld. In een groot deel van de stad zijn bovendien ondergrondse containers geplaatst. Op andere plekken, waar bewoners bijvoorbeeld genoeg ruimte op het eigen terrein hebben, wordt gebruik gemaakt van kliko’s.

In het gebied binnen de singels staat de gemeente dus voor een uitdaging. “Aslastbeperkingen, venstertijden en de historische ondergrond maken inzameling middels Het Nieuwe Inzamelen, zoals in de rest van de stad, vrijwel onmogelijk”, schrijft het college van B&W in een brief aan de raad. De gemeente heeft een aantal ambities geformuleerd en een daarvan is dat de traditionele vuilniszak uit het straatbeeld verdwijnt.

Afspraak

Een mogelijke oplossing is dat de bewoner een afspraak maakt, waarna het restafval met een klein elektrisch voertuig wordt opgehaald en vervolgens naar een nabijgelegen hub wordt gebracht. “Bewoners kunnen ook zelf hun afval naar de hub brengen.” Een andere mogelijkheid is dat bewoners voor het huishoudelijk afval gebruik gaan maken van de ondergrondse containers voor papier en karton.

Tot slot noemt de gemeente het opslaan van het afval onder de brandtrappen langs de Oudegracht als mogelijke oplossing. “Een nabijgelegen brengvoorziening voor bewoners creëren om van daaruit meer afval en grondstoffen uit het voetgangersgebied over het water af te voeren.”

Bedrijven

Niet alleen de logistiek rondom het afval van bewoners is een uitdaging, hetzelfde geldt voor het afval van ondernemers. Hier omschrijft de gemeente het plaatsen van extra ondergrondse containers nabij de Hollandse Toren en Drakenburgstraat en het aanbieden van kliko’s als mogelijke oplossingen. Ook bij bedrijven wil de gemeente de mogelijkheid van hubs in en rond de stad onderzoeken.

Voor al deze mogelijke oplossingen zijn twee zaken essentieel; lichte elektrische voertuigen en locaties waar het afval ingezameld kan worden. “We werken met prioriteit aan de realisatie van de randvoorwaarden: vervanging inzamelvoertuigen en het onderzoek naar en realiseren van hubs.” De verwachting is dat halverwege 2025 het onderzoek naar de mogelijke oplossingen wordt afgerond en op basis daarvan worden vervolgstappen gezet.